Болельщики ЦСКА присоединились к движению Gentlefan

Фанатам «Манчестер Юнайтед», которые приехали в Москву на матч Лиги чемпионов c ЦСКА, подарили дождевики.
Команда Жозе Моуринью сыграла в России уже второй раз в этом году — весной она приезжала в Ростов-на-Дону в рамках Лиги Европы. Тогда же прошла первая акция под лозунгом «Вежливый болельщик». Россияне подарили гостям из Англии теплые пледы.
На днях в рамках акции Gentlefan фанатам «Ливерпуля» подарили фирменные спартаковские футболки красного цвета, на которых отпечатана хронология встреч двух команд. Бывший игрок «Ливерпуля» Стэн Коллимор назвал это «отличной инициативой», создающей доброжелательную инициативу.
На днях в рамках акции Gentlefan фанатам «Ливерпуля» подарили фирменные спартаковские футболки красного цвета, на которых отпечатана хронология встреч двух команд. Бывший игрок «Ливерпуля» Стэн Коллимор назвал это «отличной инициативой», создающей доброжелательную инициативу.
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