Бывший игрок «Ливерпуля» оценил гостеприимство фанатов «Спартака»

Болельщики «Спартака» продемонстрировали российское гостеприимство фанатам из Ливерпуля.
На матч группового этапа Лиги чемпионов в Москву приехали более 1000 англичан. В рамках акции Gentlefan фанатам «Ливерпуля» подарили фирменные спартаковские футболки красного цвета, на которых отпечатана хронология встреч двух команд. Нынешняя — пятая по счету — завершилась со счетом 1:1.
Стэн Коллимор, бывший игрок команды «Ливерпуль»: «Это отличная инициатива болельщиков „Спартака“ по отношению к фанатам „Ливерпуля“. Болельщики обеих команд тепло относятся друг к другу. Такие акции должны проводиться и на чемпионате мира, чтобы болельщики создавали доброжелательную атмосферу. Большинство футбольных болельщиков хотят мирно смотреть игру и наслаждаться дружелюбной обстановкой».
Весной похожую акцию для болельщиков «Манчестер Юнайтед» устроили в Ростове-на-Дону.
Стэн Коллимор, бывший игрок команды «Ливерпуль»: «Это отличная инициатива болельщиков „Спартака“ по отношению к фанатам „Ливерпуля“. Болельщики обеих команд тепло относятся друг к другу. Такие акции должны проводиться и на чемпионате мира, чтобы болельщики создавали доброжелательную атмосферу. Большинство футбольных болельщиков хотят мирно смотреть игру и наслаждаться дружелюбной обстановкой».
Весной похожую акцию для болельщиков «Манчестер Юнайтед» устроили в Ростове-на-Дону.
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