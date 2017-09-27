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    Бывший игрок «Ливерпуля» оценил гостеприимство фанатов «Спартака». спорт, фанаты, ФК Спартак, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБывший игрок «Ливерпуля» оценил гостеприимство фанатов «Спартака»

    Бывший игрок «Ливерпуля» оценил гостеприимство фанатов «Спартака»

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    Бывший игрок «Ливерпуля» оценил гостеприимство фанатов «Спартака»

    Бывший игрок «Ливерпуля» оценил гостеприимство фанатов «Спартака»

    Бывший игрок «Ливерпуля» оценил гостеприимство фанатов «Спартака»

      Болельщики «Спартака» продемонстрировали российское гостеприимство фанатам из Ливерпуля.

      На матч группового этапа Лиги чемпионов в Москву приехали более 1000 англичан. В рамках акции Gentlefan фанатам «Ливерпуля» подарили фирменные спартаковские футболки красного цвета, на которых отпечатана хронология встреч двух команд. Нынешняя — пятая по счету — завершилась со счетом 1:1.

      Стэн Коллимор, бывший игрок команды «Ливерпуль»: «Это отличная инициатива болельщиков „Спартака“ по отношению к фанатам „Ливерпуля“. Болельщики обеих команд тепло относятся друг к другу. Такие акции должны проводиться и на чемпионате мира, чтобы болельщики создавали доброжелательную атмосферу. Большинство футбольных болельщиков хотят мирно смотреть игру и наслаждаться дружелюбной обстановкой».

      Весной похожую акцию для болельщиков «Манчестер Юнайтед» устроили в Ростове-на-Дону.

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