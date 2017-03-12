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  • 12.03, 21:17
После матча «Ростов» — МЮ англичане перестали верить в «злых русских». Лига Европы, спорт, фанаты, ФК Манчестер Юнайтед, ФК Ростов, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

После матча «Ростов» — МЮ англичане перестали верить в «злых русских»

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После матча «Ростов» — МЮ англичане перестали верить в «злых русских»

После матча «Ростов» — МЮ англичане перестали верить в «злых русских»

После матча «Ростов» — МЮ англичане перестали верить в «злых русских»

    Отправлявшихся в Россию на матч Лиги Европы «Ростов» — «Манчестер Юнайтед» англичан пугали жестокими русскими хулиганами, но в результате домой болельщики вернулись с подарками. Культовый британский писатель и специалист по футбольному хулиганизму Дуги Бримсон уверен, что в Россию надо ехать всем.

    Две с половиной сотни приехавших в Ростов-на-Дону англичан получили в подарок пледы, чтобы болеть было не холодно, и не скупились на благодарности за теплый прием: «С нами обращались, как с рок-звездами».


    А перед поездкой в Россию их пугали «страшными русскими». Вышел целый фильм BBC, в котором некие русские фанаты обещали превратить чемпионат мира по футболу в страшный праздник насилия.

    У России все еще пытаются отнять чемпионат мира по футболу, считает Дуги Бримсон — сам некогда хулиган, а теперь — писатель, всю жизнь изучающий футбольный хулиганизм. Он уверен: футбол и околофутбол — это сегодня тоже политика.

    Дуги Бримсон, писатель: «Британские СМИ сейчас пытаются подорвать репутацию России и нагнетают панику в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Отчасти это происходит потому, что мероприятие доверили провести России, хотя многие в Англии были уверены, что победит наша заявка. Они хотят дискредитировать российский футбол, болельщиков и саму страну и делают это с единственной целью: принудить FIFA перенести чемпионат в Англию».

    Алексей Смертин признает: да, инструкции у силовиков на случай инцидентов в Ростове-на-Дону были, но инцидентов не было.

    Алексей Смертин, посол чемпионата мира по футболу 2018 года: «И пресса английская, как мне известно, довольна результатом, потому что был забит мяч на чужом поле, что, несомненно, важно для „Манчестера“. Но здесь вопрос не в результате. Именно вопрос самой атмосферы, которая царила на стадионе. А она действительно была прекрасная, она была правильной, той, которая должна быть. Уже понимание есть, что Россия не настолько страшна. Более того, гостеприимна. И это очень важно, за что огромная благодарность ростовским болельщикам и вообще городу за то, что показали пример, как нужно вести себя, как нужно болеть».

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