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  • 11.03, 11:55

«Манчестер Юнайтед» поблагодарил российских болельщиков за уважение

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  • Фото РИА Новости, Александр Вильф
«Манчестер Юнайтед» поблагодарил российских болельщиков за уважение

«Манчестер Юнайтед» поблагодарил российских болельщиков за уважение

«Манчестер Юнайтед» поблагодарил российских болельщиков за уважение
  • Фото РИА Новости, Александр Вильф

    • Болельщики английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» положительно отзываются о поездке в Россию на матч 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова».

    После поездки на матч 1/8 финала Лиги Европы в Ростов английские болельщики признаются: внутренне они готовились отражать атаки российских футбольных хулиганов, вместо этого были встречены максимально гостеприимно, передает ТАСС.

    А на официальном сайте «Манчестер Юнайтед» даже появилось сообщение с выражением благодарности за прием. «Болельщики „Юнайтед“, преодолевшие большой путь на эту игру были благодарны за то уважение, с которым их встретили ростовские фанаты», — отмечается в тексте.

    Джереми Леви, болельщик «Юнайтед»: «Я не видел, чтобы в городе были хоть какие-то беспорядки. На самой игре мы обменялись аплодисментами с местными фанатами. Самым же запоминающимся моментом вечера стал подход к нашему сектору через 20 минут после игры Жозе Моуринью, который тепло поблагодарил приехавших в Ростов фанатов».

    Отдельно гости отметили ростовскую акцию гостеприимства Gentlefan, в рамках которой российские фанаты раздавали британцам теплые пледы. Таким образом фанаты «Ростова» решили отреагировать на сообщения, публиковавшиеся перед игрой в английских СМИ, об «опасной России» и «лютом холоде в этой стране».

    Мэтт Патлэнд, болельщик «Юнайтед»: «Куда бы мы ни направлялись в Ростове — будь то бары или рестораны — нас везде очень тепло приветствовали. А когда мы прибыли на стадион, там нас ждала целая акция гостеприимства: каждый из нас получил по теплому пледу, что по такой погоде было весьма актуально».

    Главный тренер «Юнайтед» Жозе Моуринью пообещал ответить россиянам таким же радушием. Ответная игра состоится в Манчестере 16 марта.

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