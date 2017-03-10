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  • 10.03, 11:39

После боевой ничьей «Ростову» предстоит сыграть с «Манчестер Юнайтед» в Британии

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После боевой ничьей «Ростову» предстоит сыграть с «Манчестер Юнайтед» в Британии

После боевой ничьей «Ростову» предстоит сыграть с «Манчестер Юнайтед» в Британии

Минувшей ночью российские любители футбола, затаив дыхание, следили сразу за двумя важными матчами. В 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» играл в гостях с испанской «Сельтой». Удержать ничью команде Игоря Шалимова, к сожалению, не удалось — на последних минутах счет стал 2:1 в пользу хозяев поля. Зато в Ростове-на Дону местный клуб снова порадовал болельщиков. Встреча с «Манчестер Юнайтед» закончилась боевой ничьей — 1:1.

Неидеальность газона и неразбериха с билетами перестали иметь значение после судейского свистка. Игра началась при полных трибунах. Столбики термометров показывали плюс 6 градусов, дул ветер. Кому точно было тепло, так это английским болельщикам. И не потому, что минувший день они провели в пабах. Русские фанаты, которыми их так пугали на родине, подарили гостям города теплые пледы. Ушанки не понадобились — все-таки не Сибирь.

Игра была ровной и нервной, 90 минут пролетели быстро. После «Баварии», «Аякса» и «Спарты» футбольный клуб «Ростов» принимал дома, где он мало кому уступает. Соперник — грозный «Манчестер Юнайтед». Ибрагимович, Мхитарян, Погба, Моуринью — кажется, звездные имена игроков и их тренера заставят робеть кого угодно.

Билеты достались не всем, для многих они оказались слишком дороги. Фанатов выручали спортивные бары и просто бары, где есть телевизоры. Ответный гол Александра Бухарова разорвал напряженную тишину.

У «Манчестер Юнайтед» множество болельщиков по всему миру, есть они и среди россиян. Люди приехали из разных городов, что бы увидеть любимый клуб и настоящий футбольный праздник.

Британские футболисты привезли с собой 3 сотни болельщиков. Иностранцы гуляли по городу, посетили несколько заведений и остались вполне довольны увиденным. После игры они какое-то время не покидали трибуны стадиона.

Как передает корреспондент НТВ Святослав Гордин, ростовская арена совсем небольшая, но когда игра заканчивается, люди выходят на площадь и кажется, что они повсюду. Матч закончился со счетом 1:1. Теперь россиянам предстоит ответный матч в Британии.

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