После боевой ничьей «Ростову» предстоит сыграть с «Манчестер Юнайтед» в Британии

Минувшей ночью российские любители футбола, затаив дыхание, следили сразу за двумя важными матчами. В 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» играл в гостях с испанской «Сельтой». Удержать ничью команде Игоря Шалимова, к сожалению, не удалось — на последних минутах счет стал 2:1 в пользу хозяев поля. Зато в
Ростове-на Дону местный клуб снова порадовал болельщиков. Встреча с «Манчестер Юнайтед» закончилась боевой ничьей — 1:1.
Неидеальность газона и неразбериха с билетами перестали иметь значение после судейского свистка. Игра началась при полных трибунах. Столбики термометров показывали плюс 6 градусов, дул ветер. Кому точно было тепло, так это английским болельщикам. И не потому, что минувший день они провели в пабах. Русские фанаты, которыми их так пугали на родине, подарили гостям города теплые пледы. Ушанки не понадобились — все-таки не Сибирь.
Игра была ровной и нервной, 90 минут пролетели быстро. После «Баварии», «Аякса» и «Спарты» футбольный клуб «Ростов» принимал дома, где он мало кому уступает. Соперник — грозный «Манчестер Юнайтед». Ибрагимович, Мхитарян, Погба, Моуринью — кажется, звездные имена игроков и их тренера заставят робеть кого угодно.
Билеты достались не всем, для многих они оказались слишком дороги. Фанатов выручали спортивные бары и просто бары, где есть телевизоры. Ответный гол Александра Бухарова разорвал напряженную тишину.
У «Манчестер Юнайтед» множество болельщиков по всему миру, есть они и среди россиян. Люди приехали из разных городов, что бы увидеть любимый клуб и настоящий футбольный праздник.
Как передает корреспондент НТВ Святослав Гордин, ростовская арена совсем небольшая, но когда игра заканчивается, люди выходят на площадь и кажется, что они повсюду. Матч закончился со счетом 1:1. Теперь россиянам предстоит ответный матч в Британии.
Игра была ровной и нервной, 90 минут пролетели быстро. После «Баварии», «Аякса» и «Спарты» футбольный клуб «Ростов» принимал дома, где он мало кому уступает. Соперник — грозный «Манчестер Юнайтед». Ибрагимович, Мхитарян, Погба, Моуринью — кажется, звездные имена игроков и их тренера заставят робеть кого угодно.
Билеты достались не всем, для многих они оказались слишком дороги. Фанатов выручали спортивные бары и просто бары, где есть телевизоры. Ответный гол Александра Бухарова разорвал напряженную тишину.
У «Манчестер Юнайтед» множество болельщиков по всему миру, есть они и среди россиян. Люди приехали из разных городов, что бы увидеть любимый клуб и настоящий футбольный праздник.
Как передает корреспондент НТВ Святослав Гордин, ростовская арена совсем небольшая, но когда игра заканчивается, люди выходят на площадь и кажется, что они повсюду. Матч закончился со счетом 1:1. Теперь россиянам предстоит ответный матч в Британии.
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