«Ростов» сыграл вничью с «МЮ» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Первая игра 1/8 финала Лиги Европы между футболистами «Ростова» и «Манчестер Юнайтед» завершилась ничьей.
Матч в Ростове-на-Дону завершился со счетом 1:1. У гостей отличился полузащитник Генрих Мхитарян (35). Ростовчане ответили мячом Александра Бухарова (53).
Примечательно, что «Манчестер Юнайтед» пропустил гол впервые за пять матчей в Лиге Европы.
встреча состоится в Манчестере 16 марта.
Примечательно, что «Манчестер Юнайтед» пропустил гол впервые за пять матчей в Лиге Европы.
встреча состоится в Манчестере 16 марта.
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