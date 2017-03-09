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  • 09.03, 23:31

«Ростов» сыграл вничью с «МЮ» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

2 комментария

«Ростов» сыграл вничью с «МЮ» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

«Ростов» сыграл вничью с «МЮ» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Первая игра 1/8 финала Лиги Европы между футболистами «Ростова» и «Манчестер Юнайтед» завершилась ничьей.

Матч в Ростове-на-Дону завершился со счетом 1:1. У гостей отличился полузащитник Генрих Мхитарян (35). Ростовчане ответили мячом Александра Бухарова (53).

Примечательно, что «Манчестер Юнайтед» пропустил гол впервые за пять матчей в Лиге Европы.

Ответная встреча состоится в Манчестере 16 марта.

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