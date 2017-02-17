Фанат «Спартака» Вася Киллер заявил о претензиях к BBC из-за фильма-«страшилки»

Телекомпания BBC выпустила фильм о том, как российские болельщики якобы готовятся к дракам на будущем чемпионате мира по футболу. Но, как оказалось, некоторые слова журналистами были просто вырваны из контекста.
Явно вырванные из контекста фразы и шутки создают очередной пугающий образ русских фанатов. Причем в том же фильме сами болельщики рассказывают, что во всем берут пример с британских хулиганов, слава о которых давно гремит по всей Европе. Но именно русские якобы грозят превратить праздник футбола в своей стране в «фестиваль насилия».
Впрочем, некоторые из героев фильма уже заявили, что ничего подобного они не говорили. Авторы брали интервью об околофутбольной субкультуре, а надергали реплики для пропагандистской «страшилки».
Василий Степанов (Вася Киллер), фанат «Спартака»: «У меня большие претензии к тому, что якобы я говорил об „околофутбольном фестивале насилия“. Это недопустимо. Это ложь».
Фанату Васе Киллеру, отцу пятерых детей, теперь можно судиться с BBC. Российское посольство в Лондоне также выразило протест. По словам дипломатов, главная цель фильма — «посеять в британском обществе страх за безопасность болельщиков, дискредитация России и предстоящего чемпионата». Об этом же говорят и российские депутаты.
Михаил Дегтярёв, депутат Госдумы: «Они хотят очернить чемпионат мира 2018 года в нашей стране. Отменить его практически невозможно — и не практически, а просто невозможно, потому что готова инфраструктура, все обязательства Россия выполняет. А вот очернить, облить грязью наших теперь уже болельщиков можно легко. Чем и занимаются британцы».
Валерий Газзаев, депутат Госдумы: «Создается такой фон, чтобы болельщики не приезжали в Россию. Если говорить о безопасности, то, наверное, самая совершенная безопасность на всех крупных соревнованиях, конечно, у нас в стране. И та же Олимпиада, которая прошла блестяще, и многие крупные спортивные соревнования, и никаких проблем никогда не было с болельщиками. Не надо обращать внимания. Потому что такие вбросы провокационные — они будут всегда».
Агрессивные болельщики есть во всех странах, причем наши фанаты — «цветочки» по сравнению с британскими хулиганами или итальянскими ультрас. Только за последние два дня — серия сообщений о футбольных погромах в Варшаве и Салониках, участники — польские и немецкие фанаты. Но именно русскими решили пугать мир. Кто-то видит в этом далекоидущие цели.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Кондулукова.
Впрочем, некоторые из героев фильма уже заявили, что ничего подобного они не говорили. Авторы брали интервью об околофутбольной субкультуре, а надергали реплики для пропагандистской «страшилки».
Василий Степанов (Вася Киллер), фанат «Спартака»: «У меня большие претензии к тому, что якобы я говорил об „околофутбольном фестивале насилия“. Это недопустимо. Это ложь».
Фанату Васе Киллеру, отцу пятерых детей, теперь можно судиться с BBC. Российское посольство в Лондоне также выразило протест. По словам дипломатов, главная цель фильма — «посеять в британском обществе страх за безопасность болельщиков, дискредитация России и предстоящего чемпионата». Об этом же говорят и российские депутаты.
Михаил Дегтярёв, депутат Госдумы: «Они хотят очернить чемпионат мира 2018 года в нашей стране. Отменить его практически невозможно — и не практически, а просто невозможно, потому что готова инфраструктура, все обязательства Россия выполняет. А вот очернить, облить грязью наших теперь уже болельщиков можно легко. Чем и занимаются британцы».
Валерий Газзаев, депутат Госдумы: «Создается такой фон, чтобы болельщики не приезжали в Россию. Если говорить о безопасности, то, наверное, самая совершенная безопасность на всех крупных соревнованиях, конечно, у нас в стране. И та же Олимпиада, которая прошла блестяще, и многие крупные спортивные соревнования, и никаких проблем никогда не было с болельщиками. Не надо обращать внимания. Потому что такие вбросы провокационные — они будут всегда».
Агрессивные болельщики есть во всех странах, причем наши фанаты — «цветочки» по сравнению с британскими хулиганами или итальянскими ультрас. Только за последние два дня — серия сообщений о футбольных погромах в Варшаве и Салониках, участники — польские и немецкие фанаты. Но именно русскими решили пугать мир. Кто-то видит в этом далекоидущие цели.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Кондулукова.
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