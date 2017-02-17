В посольстве РФ шокированы фильмом BBC о футбольных хулиганах России

Британская телекомпания BBC в четверг показала документальный фильм о российских футбольных ультрас, которые якобы готовятся на
ЧМ-2018 отомстить англичанам за беспорядки в Марселе во время чемпионата Европы 2016 года.
Российское посольство в Великобритании прокомментировало показ фильма «Армия российских хулиганов» на канале BBC. Дипломаты отметили, что картина «производит шокирующее впечатление» и создана для того, чтобы отбить у британских болельщиков желание поехать в Россию на ЧМ-2018 и посеять в британском обществе страх.
Из заявления посольства РФ в Великобритании: «Основываясь на футбольных беспорядках в Марселе, а также съемках российских болельщиков-маргиналов, авторы спонсируемого британским правительством телеканала, скомпоновав соответствующим образом сюжет, приложили максимум усилий и средств для дискредитации России и предстоящего чемпионата мира. Кстати, аналогичная кампания проводилась и перед Олимпийскими играми в Сочи».
В посольстве подчеркнули, что«маргинальные элементы, склонные к насилию», есть в каждом обществе, а вопросам безопасности в России «придается первостепенное значение».
«Армия российских хулиганов» рассказывает о российских фанатах, которые готовятся к встрече британских болельщиков на чемпионате мира 2018 года. Автор фильма Алекс Стокли фон Статцер посетил Россию и встретился с лидерами и участниками наиболее известных фанатских группировок, среди которых «Орловские мясники» и «Гладиаторы». В фильме показаны тренировки и отборочные бои фанатов, сообщает РИА Новости.
Из заявления посольства РФ в Великобритании: «Основываясь на футбольных беспорядках в Марселе, а также съемках российских болельщиков-маргиналов, авторы спонсируемого британским правительством телеканала, скомпоновав соответствующим образом сюжет, приложили максимум усилий и средств для дискредитации России и предстоящего чемпионата мира. Кстати, аналогичная кампания проводилась и перед Олимпийскими играми в Сочи».
В посольстве подчеркнули, что«маргинальные элементы, склонные к насилию», есть в каждом обществе, а вопросам безопасности в России «придается первостепенное значение».
«Армия российских хулиганов» рассказывает о российских фанатах, которые готовятся к встрече британских болельщиков на чемпионате мира 2018 года. Автор фильма Алекс Стокли фон Статцер посетил Россию и встретился с лидерами и участниками наиболее известных фанатских группировок, среди которых «Орловские мясники» и «Гладиаторы». В фильме показаны тренировки и отборочные бои фанатов, сообщает РИА Новости.
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