Сегодня
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 17.02, 19:35
Песков усмотрел «эрозию качества» в работе Би-би-си. BBC, Песков, СМИ, фанаты, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Песков усмотрел «эрозию качества» в работе Би-би-си

2 комментария

Песков усмотрел «эрозию качества» в работе Би-би-си

Песков усмотрел «эрозию качества» в работе <nobr>Би-би-си</nobr>

    В Кремле не собираются смотреть фильм ВВС, который рассказывает о подготовке российскими фанатами беспорядков на ЧМ-2018. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков: «Фильм не смотрели и смотреть не собираемся. Судя по всему, мы наблюдаем эрозию качества и объективности у наших коллег на BBC».

    Пресс-секретарь президента выразил сожаление в связи с этим фактом.

    Документальный триллер показали жителям Соединённого Королевства накануне. Авторы вспоминают события Евро-2016, когда в столкновениях наших и английских болельщиков пострадали десятки человек. Но испугом, кажется, британцев взять не удалось. В этом убедились журналисты RT, пообщавшиеся с местными болельщиками.

    Британский болельщик: «Мне кажется, это какая-то пропаганда. Это же просто какие-то идиоты. Ну и что? Ну и у нас из Англии туда поедут тоже какие-то идиоты».

    Журналисты грозят «фестивалем насилия», который якобы в отместку готовят россияне. Однако оказалось, что факты сильно преувеличены. Один из наших болельщиков, у которого брали интервью, заявил, что авторы полностью переврали его слова. А бывший тренер сборной России, депутат Валерий Газзаев подчеркнул, что крупные соревнования в России всегда проходили без проблем, и призвал не обращать внимания на провокации западных СМИ.

    Новости по теме

    Чемпионат мира по футболу — 2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru