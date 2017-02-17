Песков усмотрел «эрозию качества» в работе Би-би-си

В Кремле не собираются смотреть фильм ВВС, который рассказывает о подготовке российскими фанатами беспорядков на
ЧМ-2018. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков: «Фильм не смотрели и смотреть не собираемся. Судя по всему, мы наблюдаем эрозию качества и объективности у наших коллег на BBC».
Пресс-секретарь президента выразил сожаление в связи с этим фактом.
Документальный триллер показали жителям Соединённого Королевства накануне. Авторы вспоминают события Евро-2016, когда в столкновениях наших и английских болельщиков пострадали десятки человек. Но испугом, кажется, британцев взять не удалось. В этом убедились журналисты RT, пообщавшиеся с местными болельщиками.
Британский болельщик: «Мне кажется, это какая-то пропаганда. Это же просто какие-то идиоты. Ну и что? Ну и у нас из Англии туда поедут тоже какие-то идиоты».
Журналисты грозят «фестивалем насилия», который якобы в отместку готовят россияне. Однако оказалось, что факты сильно преувеличены. Один из наших болельщиков, у которого брали интервью, заявил, что авторы полностью переврали его слова. А бывший тренер сборной России, депутат Валерий Газзаев подчеркнул, что крупные соревнования в России всегда проходили без проблем, и призвал не обращать внимания на провокации западных СМИ.
Пресс-секретарь президента выразил сожаление в связи с этим фактом.
Документальный триллер показали жителям Соединённого Королевства накануне. Авторы вспоминают события Евро-2016, когда в столкновениях наших и английских болельщиков пострадали десятки человек. Но испугом, кажется, британцев взять не удалось. В этом убедились журналисты RT, пообщавшиеся с местными болельщиками.
Британский болельщик: «Мне кажется, это какая-то пропаганда. Это же просто какие-то идиоты. Ну и что? Ну и у нас из Англии туда поедут тоже какие-то идиоты».
Журналисты грозят «фестивалем насилия», который якобы в отместку готовят россияне. Однако оказалось, что факты сильно преувеличены. Один из наших болельщиков, у которого брали интервью, заявил, что авторы полностью переврали его слова. А бывший тренер сборной России, депутат Валерий Газзаев подчеркнул, что крупные соревнования в России всегда проходили без проблем, и призвал не обращать внимания на провокации западных СМИ.
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