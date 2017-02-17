Газзаев и Мутко объяснили цель «страшилки» BBC о российских фанатах

Депутат Валерий Газзаев и глава Российского футбольного союза Виталий Мутко прокомментировали фильм BBC, в котором рассказывается о подготовке российскими фанатами беспорядков на
ЧМ-2018.
Валерий Газзаев, ранее тренировавший российскую сборную, подчеркнул, что крупные соревнования в России всегда проходили без проблем. Он призвал не обращать внимания на провокации западных СМИ.
Валерий Газзаев: «Создать такой негативный фон — это задача западных СМИ. Готовиться к чемпионату мира надо, поддерживать наших болельщиков, чтобы наша сборная выиграла».
Виталий Мутко со своей стороны заявил, что наша страна гарантирует безопасность болельщиков, и предложил авторам «страшилки» показать кадры беспорядков британских фанатов. Родоначальники футбола настолько известны в мире своими опасными выходками, что даже слово «хулиган» имеет английское происхождение.
Ранее показ фильма «Армия российских хулиганов» на канале BBC прокомментировали в российском посольстве в Великобритании. Дипломаты отметили, что картина создана для того, чтобы отбить у британских болельщиков желание поехать в Россию на ЧМ-2018 и посеять в британском обществе страх.
Валерий Газзаев: «Создать такой негативный фон — это задача западных СМИ. Готовиться к чемпионату мира надо, поддерживать наших болельщиков, чтобы наша сборная выиграла».
Виталий Мутко со своей стороны заявил, что наша страна гарантирует безопасность болельщиков, и предложил авторам «страшилки» показать кадры беспорядков британских фанатов. Родоначальники футбола настолько известны в мире своими опасными выходками, что даже слово «хулиган» имеет английское происхождение.
Ранее показ фильма «Армия российских хулиганов» на канале BBC прокомментировали в российском посольстве в Великобритании. Дипломаты отметили, что картина создана для того, чтобы отбить у британских болельщиков желание поехать в Россию на ЧМ-2018 и посеять в британском обществе страх.
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