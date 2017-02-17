Сегодня
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 17.02, 19:34
Газзаев и Мутко объяснили цель «страшилки» BBC о российских фанатах. BBC, Мутко, СМИ, фанаты, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Газзаев и Мутко объяснили цель «страшилки» BBC о российских фанатах

1 комментарий

Газзаев и Мутко объяснили цель «страшилки» BBC о российских фанатах

Газзаев и Мутко объяснили цель «страшилки» BBC о российских фанатах

    Депутат Валерий Газзаев и глава Российского футбольного союза Виталий Мутко прокомментировали фильм BBC, в котором рассказывается о подготовке российскими фанатами беспорядков на ЧМ-2018.

    Валерий Газзаев, ранее тренировавший российскую сборную, подчеркнул, что крупные соревнования в России всегда проходили без проблем. Он призвал не обращать внимания на провокации западных СМИ.

    Валерий Газзаев: «Создать такой негативный фон — это задача западных СМИ. Готовиться к чемпионату мира надо, поддерживать наших болельщиков, чтобы наша сборная выиграла».

    Виталий Мутко со своей стороны заявил, что наша страна гарантирует безопасность болельщиков, и предложил авторам «страшилки» показать кадры беспорядков британских фанатов. Родоначальники футбола настолько известны в мире своими опасными выходками, что даже слово «хулиган» имеет английское происхождение.

    Ранее показ фильма «Армия российских хулиганов» на канале BBC прокомментировали в российском посольстве в Великобритании. Дипломаты отметили, что картина создана для того, чтобы отбить у британских болельщиков желание поехать в Россию на ЧМ-2018 и посеять в британском обществе страх.

    Новости по теме

    Чемпионат мира по футболу — 2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru