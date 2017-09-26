Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи

    «Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов

    комментировать
    • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков
    «Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов

    «Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов

    «Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов
  • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков

    • Московский «Спартак» и «Ливерпуль» разошлись миром в матче группового этапа Лиги чемпионов.

    Матч, который состоялся на «Открытие-Арене» в Москве, завершился со счетом 1:1.

    Счет на 23-й минуте открыл игрок «Спартака» Фернандо. Полузащитник Филиппе Коутиньо сравнял на 31-й минуте.

    В следующем туре красно-белые примут испанскую «Севилью», а «Ливерпуль» сыграет в гостях у «Марибора». Обе игры группы E пройдут 17 октября.

    Новости по теме

    Футбольные еврокубки

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru