«Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов

Московский «Спартак» и «Ливерпуль» разошлись миром в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Матч, который состоялся на «Открытие-Арене» в Москве, завершился со счетом 1:1.
Счет на 23-й минуте открыл игрок «Спартака» Фернандо. Полузащитник Филиппе Коутиньо сравнял на 31-й минуте.
В следующем туре красно-белые примут испанскую «Севилью», а «Ливерпуль» сыграет в гостях у «Марибора». Обе игры группы E пройдут 17 октября.
Счет на 23-й минуте открыл игрок «Спартака» Фернандо. Полузащитник Филиппе Коутиньо сравнял на 31-й минуте.
В следующем туре красно-белые примут испанскую «Севилью», а «Ливерпуль» сыграет в гостях у «Марибора». Обе игры группы E пройдут 17 октября.
Матч окончен#UCL #СпартакЛиверпуль // #SpartakLFC 1:1 pic.twitter.com/3yYa0EQtlc— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 26 сентября 2017 г.
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