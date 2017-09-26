«Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов

Матч, который состоялся на «Открытие-Арене» в Москве, завершился со счетом 1:1.Счет на 23-й минуте открыл игрок «Спартака» Фернандо. Полузащитник Филиппе Коутиньо сравнял на 31-й минуте.В следующем туре красно-белые примут испанскую «Севилью», а «Ливерпуль» сыграет в гостях у «Марибора». Обе игры группы E пройдут 17 октября.