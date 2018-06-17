    Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Швейцарии в матче ЧМ-2018

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    • Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
    Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Швейцарии в матче <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Швейцарии в матче ЧМ-2018

    Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Швейцарии в матче <nobr>ЧМ-2018</nobr>
  • Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

    • Футболисты сборной Бразилии сыграли вничью с командой Швейцарии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 1:1.

    Встреча соперников по группе Е прошла на «Ростов-Арене». Счет в матче на 20-й минуте открыл полузащитник бразильской сборной Филиппе Коутиньо, который был признан лучшим игроком по итогам матча. На 50-й минуте швейцарцам удалось сравнят счет. Мяч в ворота противника отправил полузащитник Стивен Цубер.

    На матче присутствовало более 43 тысяч зрителей. Это рекорд посещаемости стадиона, вместимость которого составляет 45 тысяч мест.

    В следующем матче сборная Бразилии сыграет с командой Коста-Рики. Встреча пройдет 22 июня в Санкт-Петербурге.

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