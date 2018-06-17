Тысячи фанатов со всего мира съехались в Ростов-на-Дону на матч сборной Бразилии

Сегодня сборная Бразилии в Ростове-на-Дону проведет первый матч чемпионата мира против команды Швейцарии. В город приехали десятки тысяч болельщиков со всего мира.

Ванесса и Линхо — семейная пара из Бразилии. Они проехали сорок три страны на джипе, которому 72 года. Дом они покинули четыре года назад в день своей свадьбы.



На то, чтобы превратить автохлам в дом на колеса, у Линхо ушли годы. Зато всегда с собой раковина, холодильник, стол, плита и палатка на крыше. Когда-то они вернутся домой, но впереди — Азия и Австралия. Россия и Ростов очень гостеприимны, говорит Ванесса. Сегодня вечером играет сборная их страны.



Ростов готов принять до миллиона болельщиков. Так говорят местные власти. Машинами, самолетами, поездами фанаты следуют за своими кумирами. Яркие, пестрые, шумные.



Город готов угощать гостей рыбой, раками и донскими сухими винами. Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Святослава Гордина.