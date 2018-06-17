Торговая война Трампа с миром грозит новым расколом в НАТО

Саммит G7 в Канаде проходил на фоне разгара торговой войны. Каждый, по словам Дональда Трампа, вел себя нечестно, и даже хозяин — канадский премьер Джастин Трюдо — воткнул нож в спину американскому президенту: объявил об ответных тарифах.
Хроники американо-канадской торговой войны. Северные соседи обиделись на всех уровнях: премьер вводит тарифы, его избиратели негодуют в социальных сетях: «Покупай канадское!». Патриоты всерьез советуют бить соседа-неприятеля кошельком: отказаться от кетчупа, виски, шоколада, йогурта, кленового сиропа, туалетной бумаги — почти от всего. Вашингтон — главный торговый партнер для Оттавы. Американцы ведут себя более великодушно. Ходят в канадском, едят канадское и даже продолжают ездить и звонить при помощи канадских компаний.
Для таких, как Трюдо, заявляет советник Трампа по торговле — автор ответных американских мер Наварро, в аду есть отдельное место. Это относится и к европейским лидерам. У них решение американцев о пошлинах понимания тоже не нашло. Макрону Трамп вообще заявил, что Евросоюз даже хуже Китая: бросает Америке вызов.
Ласло Андор, бывший европейский комиссар по рынку труда и социальным вопросам: «Евросоюз должен оставаться независимым и иметь собственную торговую политику. В условиях срыва переговоров с Вашингтоном настало время пересмотреть наши отношения с США. Существующая стратегия — неправильная. Она не приведет к достижению равноправия в торговле между странами».
Трамп уже обложил 25-процентными пошлинами тысячу китайских товаров. Пекин ответил тем же. Следом — пошлины на сталь и алюминий из Европы и Канады и ответные меры почти отовсюду. В объявленную Трампом войну вступила Индия — ввозить американские чечевицу, мотоциклы и метизы станет дороже. Свои пошлины на товары из США вводит и Европа. Единый Евросоюз — это противовес трамповскому «Америка прежде всего». Нужно сплотиться перед трудностями, мотивирует канцлер Германии Ангела Меркель.
Ангела Меркель, канцлер ФРГ: «Европа испытывает трудности в контексте глобальной политики и отношений между странами. Поэтому Европе важно оставаться единой — эта сила и совместные действия позволят нам удержать свои позиции на мировой арене».
Свои позиции в оборонном альянсе Европа давно сдает. Германия недоплачивает в бюджет НАТО. Трамп пеняет и ей, и остальным об этом в Twitter.
Дональд Трамп, президент США: «Германия платит меньше 1% от ВВП в НАТО, а США — 4% от ВВП. Мы защищаем Европу (что хорошо) при больших финансовых убытках, а затем нас ругают за торговые правила. Грядут изменения!»
Еще какие. Еврокомиссия выделяет 13 млрд евро за укрепление обороноспособности ЕС. Такая политика военного протекционизма в надежде дать заработать своим — деньги получат военные предприятия именно европейских государств — и стать чуть более независимыми от США.
Ксавьер Моро, военный эксперт, бывший офицер французской армии, директор международного аналитического центра Stratpoi: «Сегодня нам больше не нужна такая организация НАТО. Нам надоело просто получать приказы. Что такое НАТО — это военно-политическая американская структура. Потому они и платят больше всех — они всех контролируют. Поэтому мы должны задуматься о новом уровне двустороннего сотрудничества».
Грегори Копли, председатель Ассоциации международных стратегических исследований: «Маловероятно, что европейские страны выйдут из НАТО, пока они получают значительную выгоду от вклада в НАТО США, Канады и Великобритании, которые несут основную массу по формированию боевого потенциала альянса. НАТО и самому требуются серьезная ревизия и поиск своей новой миссии».
Глобальных перемен организации в ближайшее время ждать не стоит, но генсек НАТО Столтенберг заявил об активизации диалога с Россией и прогрессе в двусторонних отношениях.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Антона Пономарёва.
Для таких, как Трюдо, заявляет советник Трампа по торговле — автор ответных американских мер Наварро, в аду есть отдельное место. Это относится и к европейским лидерам. У них решение американцев о пошлинах понимания тоже не нашло. Макрону Трамп вообще заявил, что Евросоюз даже хуже Китая: бросает Америке вызов.
Ласло Андор, бывший европейский комиссар по рынку труда и социальным вопросам: «Евросоюз должен оставаться независимым и иметь собственную торговую политику. В условиях срыва переговоров с Вашингтоном настало время пересмотреть наши отношения с США. Существующая стратегия — неправильная. Она не приведет к достижению равноправия в торговле между странами».
Трамп уже обложил 25-процентными пошлинами тысячу китайских товаров. Пекин ответил тем же. Следом — пошлины на сталь и алюминий из Европы и Канады и ответные меры почти отовсюду. В объявленную Трампом войну вступила Индия — ввозить американские чечевицу, мотоциклы и метизы станет дороже. Свои пошлины на товары из США вводит и Европа. Единый Евросоюз — это противовес трамповскому «Америка прежде всего». Нужно сплотиться перед трудностями, мотивирует канцлер Германии Ангела Меркель.
Ангела Меркель, канцлер ФРГ: «Европа испытывает трудности в контексте глобальной политики и отношений между странами. Поэтому Европе важно оставаться единой — эта сила и совместные действия позволят нам удержать свои позиции на мировой арене».
Свои позиции в оборонном альянсе Европа давно сдает. Германия недоплачивает в бюджет НАТО. Трамп пеняет и ей, и остальным об этом в Twitter.
Дональд Трамп, президент США: «Германия платит меньше 1% от ВВП в НАТО, а США — 4% от ВВП. Мы защищаем Европу (что хорошо) при больших финансовых убытках, а затем нас ругают за торговые правила. Грядут изменения!»
Еще какие. Еврокомиссия выделяет 13 млрд евро за укрепление обороноспособности ЕС. Такая политика военного протекционизма в надежде дать заработать своим — деньги получат военные предприятия именно европейских государств — и стать чуть более независимыми от США.
Ксавьер Моро, военный эксперт, бывший офицер французской армии, директор международного аналитического центра Stratpoi: «Сегодня нам больше не нужна такая организация НАТО. Нам надоело просто получать приказы. Что такое НАТО — это военно-политическая американская структура. Потому они и платят больше всех — они всех контролируют. Поэтому мы должны задуматься о новом уровне двустороннего сотрудничества».
Грегори Копли, председатель Ассоциации международных стратегических исследований: «Маловероятно, что европейские страны выйдут из НАТО, пока они получают значительную выгоду от вклада в НАТО США, Канады и Великобритании, которые несут основную массу по формированию боевого потенциала альянса. НАТО и самому требуются серьезная ревизия и поиск своей новой миссии».
Глобальных перемен организации в ближайшее время ждать не стоит, но генсек НАТО Столтенберг заявил об активизации диалога с Россией и прогрессе в двусторонних отношениях.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Антона Пономарёва.
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