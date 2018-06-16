Китай принял список товаров из США, облагаемых новыми пошлинами

В Китае и США сообщили, что дополнительные пошлины в отношении импортируемых товаров двух стран будут взиматься с 6 июля.
Китай утвердил список товаров из США, на которые вводятся дополнительные таможенные пошлины в ответ на решение Вашингтона о повышении таможенных тарифов для множества китайских товаров.
Список, предложенный Государственной комиссией по таможенным тарифам, уже утвержден Госсоветом КНР, пишет ТАСС.
Сообщение пресс-службы Госсовета КНР: «Решение принято в соответствии с релевантными установлениями Закона КНР о внешней торговле и Положениями об экспортных и импортных налогах, а также основополагающими принципами международной торговли».
В документе говорится, что новые таможенные тарифы вводятся на 659 товарных наименований на общую сумму 50 миллиардов долларов. Решение по 545 наименованиям американских товаров на сумму 34 млрд долларов вступит в силу с 6 июля 2018 года. В числе этих товаров американская сельскохозяйственная продукция, автомобили и морепродукты.
О дате введения дополнительных пошлин еще на 114 наименований американских товаров, включая химическую продукцию, медицинское оборудование и продукцию энергетического сектора, «будет объявлена позже».
Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер также заявил журналистам, что таможенные и пограничные службы начнут собирать дополнительные пошлины в размере 25% с китайских товаров 6 июля 2018 года.
Напомним, накануне Трамп утвердил список из 1100 китайских товаров на общую сумму 50 млрд долларов, на которые также будут введены 25-процентные пошлины. Китайские власти объявили, что ответ будем симметричным.
Список, предложенный Государственной комиссией по таможенным тарифам, уже утвержден Госсоветом КНР, пишет ТАСС.
Сообщение пресс-службы Госсовета КНР: «Решение принято в соответствии с релевантными установлениями Закона КНР о внешней торговле и Положениями об экспортных и импортных налогах, а также основополагающими принципами международной торговли».
В документе говорится, что новые таможенные тарифы вводятся на 659 товарных наименований на общую сумму 50 миллиардов долларов. Решение по 545 наименованиям американских товаров на сумму 34 млрд долларов вступит в силу с 6 июля 2018 года. В числе этих товаров американская сельскохозяйственная продукция, автомобили и морепродукты.
О дате введения дополнительных пошлин еще на 114 наименований американских товаров, включая химическую продукцию, медицинское оборудование и продукцию энергетического сектора, «будет объявлена позже».
Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер также заявил журналистам, что таможенные и пограничные службы начнут собирать дополнительные пошлины в размере 25% с китайских товаров 6 июля 2018 года.
Напомним, накануне Трамп утвердил список из 1100 китайских товаров на общую сумму 50 млрд долларов, на которые также будут введены 25-процентные пошлины. Китайские власти объявили, что ответ будем симметричным.
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