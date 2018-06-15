Жители Канады объявили бойкот товарам из США после критики Трампа в адрес Трюдо

Канадцы призывают в соцсетях отказаться от американских товаров и от поездок в США после обострения разногласий между президентом США Дональдом Трампом и
премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Как сообщает телеканал CTV, канадцы призывают «защитить честь Канады» и бойкотировать американские продукты. В социальных сетях набирает обороты движение, объединенное хештэгами #BuyCanadian (покупай канадское), #BoycottUSProducts (бойкотируй американские продукты) и #BoycottUSA (бойкотируй США).
Так, например, канадцы отказываются покупать калифорнийское вино, апельсины из Флориды, бурбон из Кентукки. Бойкот объявлен и таким американским брендам, как Starbucks, Walmart, и McDonald’s.
На днях премьер Канады Джастин Трюдо на встрече с местными фермерами отметил, что в курсе настроений в обществе. «В последние несколько дней наблюдается усиление патриотических настроений», — заявил он.
Разногласия между администрацией Трампа и канадским правительством обострились после того, как Трамп включил Канаду в список стран, против которых введены заградительные пошлины на сталь и алюминий. На прошлой неделе Трамп открыто критиковал премьер-министра Канады Джастина Трюдо, обвиняя его в «несправедливых» торговых барьерах против США.
Американский президент назвал заявления Джастина Трюдо на закрытии саммита G7 ошибкой, которая дорого ему (канадскому премьеру) обойдется. Трамп заявил, что политик «выдал нечто оскорбительное» в его адрес.
Саммит «большой семерки» в Канаде завершился в минувшую субботу. После того, как Трамп вылетел в Сингапур на встречу с Ким Чен Ыном, Трюдо выступил с заявлением, что считает американские пошлины возмутительными и не позволит помыкать собой. В результате Трамп дал своим представителям распоряжение не подписывать итоговое коммюнике «большой семерки». Причиной этого решения он назвал слова Трюдо на пресс-конференции.
Так, например, канадцы отказываются покупать калифорнийское вино, апельсины из Флориды, бурбон из Кентукки. Бойкот объявлен и таким американским брендам, как Starbucks, Walmart, и McDonald’s.
На днях премьер Канады Джастин Трюдо на встрече с местными фермерами отметил, что в курсе настроений в обществе. «В последние несколько дней наблюдается усиление патриотических настроений», — заявил он.
Разногласия между администрацией Трампа и канадским правительством обострились после того, как Трамп включил Канаду в список стран, против которых введены заградительные пошлины на сталь и алюминий. На прошлой неделе Трамп открыто критиковал премьер-министра Канады Джастина Трюдо, обвиняя его в «несправедливых» торговых барьерах против США.
Американский президент назвал заявления Джастина Трюдо на закрытии саммита G7 ошибкой, которая дорого ему (канадскому премьеру) обойдется. Трамп заявил, что политик «выдал нечто оскорбительное» в его адрес.
Саммит «большой семерки» в Канаде завершился в минувшую субботу. После того, как Трамп вылетел в Сингапур на встречу с Ким Чен Ыном, Трюдо выступил с заявлением, что считает американские пошлины возмутительными и не позволит помыкать собой. В результате Трамп дал своим представителям распоряжение не подписывать итоговое коммюнике «большой семерки». Причиной этого решения он назвал слова Трюдо на пресс-конференции.
Комментарии