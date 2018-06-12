    Трамп пригрозил, что Трюдо дорого обойдутся его слова на саммите G7

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    Трамп пригрозил, что Трюдо дорого обойдутся его слова на саммите G7

    Трамп пригрозил, что Трюдо дорого обойдутся его слова на саммите G7

    Президент США Дональд Трамп заявил, что критика премьера Канады Джастина Трюдо в его адрес была ошибкой, которая дорого ему обойдется.

    Дональд Трамп прокомментировал высказывания канадского премьера на пресс-конференции по итогам саммита «большой семерки», передает ТАСС.

    Дональд Трамп: «Он не должен был этого делать. Это ошибка, которая будет стоить ему больших денег».

    По мнению Трампа, в последний день саммита в Канаде лидеры стран G7 «были счастливы», а потом Трюдо «выдал нечто оскорбительное». Однако, несмотря на угрозы, Трамп добавил, что относится к канадскому премьеру хорошо.

    смотретьТрамп: США не подписали итоговое коммюнике G7 из-за «ложных» заявлений Трюдо
    Трамп: США не подписали итоговое коммюнике G7 из-за «ложных» заявлений Трюдо
    Саммит «большой семерки» в Канаде завершился в минувшую субботу. После того, как Трамп вылетел в Сингапур на встречу с Ким Чен Ыном, Трюдо выступил с заявлением, что считает американские пошлины возмутительными и не позволит помыкать собой. В результате Трамп дал своим представителям распоряжение не подписывать итоговое коммюнике «большой семерки». Причиной этого решения он назвал слова Трюдо на пресс-конференции.

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