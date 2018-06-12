Трамп пригрозил, что Трюдо дорого обойдутся его слова на саммите G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что критика премьера Канады Джастина Трюдо в его адрес была ошибкой, которая дорого ему обойдется.
Дональд Трамп прокомментировал высказывания канадского премьера на пресс-конференции по итогам саммита «большой семерки», передает ТАСС.
Дональд Трамп: «Он не должен был этого делать. Это ошибка, которая будет стоить ему больших денег».
По мнению Трампа, в последний день саммита в Канаде лидеры стран G7 «были счастливы», а потом Трюдо «выдал нечто оскорбительное». Однако, несмотря на угрозы, Трамп добавил, что относится к канадскому премьеру хорошо.
Саммит «большой семерки» в Канаде завершился в минувшую субботу. После того, как Трамп вылетел в Сингапур на встречу с Ким Чен Ыном, Трюдо выступил с заявлением, что считает американские пошлины возмутительными и не позволит помыкать собой. В результате Трамп дал своим представителям распоряжение не подписывать итоговое коммюнике «большой семерки». Причиной этого решения он назвал слова Трюдо на пресс-конференции.
Дональд Трамп: «Он не должен был этого делать. Это ошибка, которая будет стоить ему больших денег».
По мнению Трампа, в последний день саммита в Канаде лидеры стран G7 «были счастливы», а потом Трюдо «выдал нечто оскорбительное». Однако, несмотря на угрозы, Трамп добавил, что относится к канадскому премьеру хорошо.
Саммит «большой семерки» в Канаде завершился в минувшую субботу. После того, как Трамп вылетел в Сингапур на встречу с Ким Чен Ыном, Трюдо выступил с заявлением, что считает американские пошлины возмутительными и не позволит помыкать собой. В результате Трамп дал своим представителям распоряжение не подписывать итоговое коммюнике «большой семерки». Причиной этого решения он назвал слова Трюдо на пресс-конференции.
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