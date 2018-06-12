Трамп назвал честными переговоры с Ким Чен Ыном

Президент США оценил прошедшие в Сингапуре переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Встречу с северокорейским лидером Трамп назвал продуктивной и честной, передает ТАСС. Об этом американский лидер сообщил на пресс-конференции по итогам саммита США — КНДР.
Также Трамп заявил, что его саммит с Ким Чен Ыном показал, что перемены возможны.
Дональд Трамп, президент США: «Беспрецедентная встреча американского президента и лидера Северной Кореи доказывает, что настоящие перемены возможны».
Напомним, в Сингапуре завершается исторический саммит США — КНДР. Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели серию переговоров, а также подписали итоговый документ.
Лидер Северной Кореи назвал случившееся «научной фантастикой». Трамп акцентировал внимание на прорывном характере дискуссии.
Также Трамп заявил, что его саммит с Ким Чен Ыном показал, что перемены возможны.
Дональд Трамп, президент США: «Беспрецедентная встреча американского президента и лидера Северной Кореи доказывает, что настоящие перемены возможны».
Напомним, в Сингапуре завершается исторический саммит США — КНДР. Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели серию переговоров, а также подписали итоговый документ.
Лидер Северной Кореи назвал случившееся «научной фантастикой». Трамп акцентировал внимание на прорывном характере дискуссии.
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