    Трамп назвал честными переговоры с Ким Чен Ыном

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    Трамп назвал честными переговоры с Ким Чен Ыном

    Трамп назвал честными переговоры с Ким Чен Ыном

    Президент США оценил прошедшие в Сингапуре переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

    Встречу с северокорейским лидером Трамп назвал продуктивной и честной, передает ТАСС. Об этом американский лидер сообщил на пресс-конференции по итогам саммита США — КНДР.

    Также Трамп заявил, что его саммит с Ким Чен Ыном показал, что перемены возможны.

    Дональд Трамп, президент США: «Беспрецедентная встреча американского президента и лидера Северной Кореи доказывает, что настоящие перемены возможны».

    Напомним, в Сингапуре завершается исторический саммит США — КНДР. Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели серию переговоров, а также подписали итоговый документ.

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    Трамп: встреча с Кимом прошла «лучше, чем кто-либо мог рассчитывать»
    Лидер Северной Кореи назвал случившееся «научной фантастикой». Трамп акцентировал внимание на прорывном характере дискуссии.

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