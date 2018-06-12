    Итоговый документ: Трамп и Ким обязались начать перезагрузку отношений

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    • Фото: Reuters © 2018, Jonathan Ernst
    Итоговый документ: Трамп и Ким обязались начать перезагрузку отношений

    Итоговый документ: Трамп и Ким обязались начать перезагрузку отношений

    Итоговый документ: Трамп и Ким обязались начать перезагрузку отношений
  • Фото: Reuters © 2018, Jonathan Ernst

    • США и КНДР взяли на себя обязательство установить двусторонние отношения в новом формате. Об этом говорится в документе, который северокорейский лидер Ким Чен Ын подписал во вторник совместно с президентом США Дональдом Трампом по итогам саммита в Сингапуре.

    Глава вашингтонской администрации показал журналистам документ. Им удалось сфотографировать его. «США и КНДР обязуются установить новые американо-северокорейские отношения в соответствии с желанием мира и процветания, (которое исходит от) народов двух стран», — говорится в документе.

    В нем также отмечается, что оба государства приложат усилия «для создания прочного и стабильного мира на Корейском полуострове».

    Также в документе говорится, что США предоставят КНДР гарантии безопасности, в то время как руководство КНДР выражает приверженность денуклеаризации.

    Кроме того, лидеры США и КНДР договорились о поиске останков американских военнослужащих, погибших и пропавших без вести во время Корейской войны 1950–1953 годов, сообщает РИА Новости.

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