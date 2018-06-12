Итоговый документ: Трамп и Ким обязались начать перезагрузку отношений

США и КНДР взяли на себя обязательство установить двусторонние отношения в новом формате. Об этом говорится в документе, который северокорейский лидер Ким Чен Ын подписал во вторник совместно с президентом США Дональдом Трампом по итогам саммита в Сингапуре.
Глава вашингтонской администрации показал журналистам документ. Им удалось сфотографировать его. «США и КНДР обязуются установить новые американо-северокорейские отношения в соответствии с желанием мира и процветания, (которое исходит от) народов двух стран», — говорится в документе.
В нем также отмечается, что оба государства приложат усилия «для создания прочного и стабильного мира на Корейском полуострове».
Также в документе говорится, что США предоставят КНДР гарантии безопасности, в то время как руководство КНДР выражает приверженность денуклеаризации.
Кроме того, лидеры США и КНДР договорились о поиске останков американских военнослужащих, погибших и пропавших без вести во время Корейской войны 1950–1953 годов, сообщает РИА Новости.
Встреча лидеров США и КНДР прошла в отеле «Капелла» на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура один мост.
В нем также отмечается, что оба государства приложат усилия «для создания прочного и стабильного мира на Корейском полуострове».
Также в документе говорится, что США предоставят КНДР гарантии безопасности, в то время как руководство КНДР выражает приверженность денуклеаризации.
Кроме того, лидеры США и КНДР договорились о поиске останков американских военнослужащих, погибших и пропавших без вести во время Корейской войны 1950–1953 годов, сообщает РИА Новости.
Встреча лидеров США и КНДР прошла в отеле «Капелла» на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура один мост.
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