    Трамп: встреча с Кимом прошла «лучше, чем кто-либо мог рассчитывать»

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    • Фото: Reuters © 2018, Jonathan Ernst
    Трамп: встреча с Кимом прошла «лучше, чем <nobr>кто-либо</nobr> мог рассчитывать»

    Трамп: встреча с Кимом прошла «лучше, чем кто-либо мог рассчитывать»

    Трамп: встреча с Кимом прошла «лучше, чем <nobr>кто-либо</nobr> мог рассчитывать»
  • Фото: Reuters © 2018, Jonathan Ernst

    • США и КНДР подпишут совместный документ по итогам переговоров. Об этом заявил Дональд Трамп, проходя с Ким Чен Ыном мимо журналистов на территории отеля «Капелла».

    Завершив рабочий обед, лидеры вышли из отеля на совместную прогулку. Американский лидер заявил, что они идут на подписание, не уточнив, о каком именно документе идет речь. Трамп также подчеркнул, что встреча прошла «лучше, чем кто-либо мог рассчитывать».


    После краткого общения с журналистами Трамп подвел Ким Чен Ына к своему лимузину, получившему название «Зверь», и позволил лидеру КНДР заглянуть внутрь салона. После этого лидеры направились в сторону одного из входов в гостиницу, где некоторое время обсуждали что-то с членами своих делегаций.

    Трамп пообещал объявить, какой документ будет подписан по итогам саммита, в ближайшие минуты.

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