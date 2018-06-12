Трамп: встреча с Кимом прошла «лучше, чем кто-либо мог рассчитывать»

США и КНДР подпишут совместный документ по итогам переговоров. Об этом заявил Дональд Трамп, проходя с Ким Чен Ыном мимо журналистов на территории отеля «Капелла».
Завершив рабочий обед, лидеры вышли из отеля на совместную прогулку. Американский лидер заявил, что они идут на подписание, не уточнив, о каком именно документе идет речь. Трамп также подчеркнул, что встреча прошла «лучше, чем кто-либо мог рассчитывать».
После краткого общения с журналистами Трамп подвел Ким Чен Ына к своему лимузину, получившему название «Зверь», и позволил лидеру КНДР заглянуть внутрь салона. После этого лидеры направились в сторону одного из входов в гостиницу, где некоторое время обсуждали что-то с членами своих делегаций.
Трамп пообещал объявить, какой документ будет подписан по итогам саммита, в ближайшие минуты.
Trump tells the press the #TrumpKimSummit is «going great. A really fantastic meeting. A lot of progress. Really very positive. I think better than anybody could have expected. Top of the line. Really good.» https://t.co/ueGo3mCnTp pic.twitter.com/VqI9dfrzAA— CNN Breaking News (@cnnbrk) June 12, 2018
После краткого общения с журналистами Трамп подвел Ким Чен Ына к своему лимузину, получившему название «Зверь», и позволил лидеру КНДР заглянуть внутрь салона. После этого лидеры направились в сторону одного из входов в гостиницу, где некоторое время обсуждали что-то с членами своих делегаций.
Трамп пообещал объявить, какой документ будет подписан по итогам саммита, в ближайшие минуты.
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