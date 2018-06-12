    Говяжьи ребрышки и треска: чем накормят Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре

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    Говяжьи ребрышки и треска: чем накормят Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре

    Говяжьи ребрышки и треска: чем накормят Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре

    Белый дом распространил меню рабочего ланча саммита двух государств в Сингапуре. В списке есть корейские, французские, малайские и китайские блюда.

    На закуску участникам переговоров предлагается традиционный коктейль из креветок с салатом из авокадо, салат из тертого зеленого манго с осьминогами, а также салат из фаршированных огурцов «Оисон».

    В качестве основного блюда члены делегаций могут выбрать тушеные говяжьи ребрышки с картофельным гарниром, брокколи на пару и соусом из красного вина, кисло-сладкую свинину с жареным рисом с выдержанным перечным соусом или треску под маринадом с редькой и овощами.

    На десерт предлагаются тарталетки с шоколадной глазурью, ванильное мороженое с вишневым пюре и торт по рецепту из французского Сент-Тропе.

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