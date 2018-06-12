СМИ: Ким Чен Ын стремится к тесному сотрудничеству с Трампом

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заинтересован в тесном сотрудничестве с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он заявил перед началом встречи в расширенном составе в Сингапуре.
Глава КНДР отметил, что «это будет непросто, но он хочет это сделать», передает местная газета The Straits Times.
В свою очередь Дональд Трамп заявил, что у него «отличные отношения» с северокорейским коллегой. Он также добавил, что переговоры один на один прошли «очень хорошо», передает РИА Новости.
Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын проводят саммит в расширенном составе в отеле Capella на курортном острове Сентоса.
В свою очередь Дональд Трамп заявил, что у него «отличные отношения» с северокорейским коллегой. Он также добавил, что переговоры один на один прошли «очень хорошо», передает РИА Новости.
Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын проводят саммит в расширенном составе в отеле Capella на курортном острове Сентоса.
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