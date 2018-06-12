Трамп и Ким Чен Ын завершили встречу тет-а-тет

Дональд Трамп и Ким Чен Ын завершили встречу один на один перед саммитом в расширенном составе. Она продлилась около 45 минут, как и было запланировано.
Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс отметила, что члены делегаций следили за ходом переговоров двух лидеров.
Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома: «Делегация США приветствует делегацию Северной Кореи и наблюдает, как президент США и лидер КНДР Ким Чен Ын встречаются в первый раз» .
Первый в истории американо-северокорейский саммит проходит в гостинице Capella на курортном острове Сентоса. Лидеры двух стран планировали обсудить денуклеаризацию и гарантии мира на Корейском полуострове, а также нормализацию американо-северокорейских отношений.
Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома: «Делегация США приветствует делегацию Северной Кореи и наблюдает, как президент США и лидер КНДР Ким Чен Ын встречаются в первый раз» .
US Delegation greets North Korean Delegation and watches @POTUS and Leader Kim Jong Un meet for first time. #BTS #SingaporeSummit cc: @SecPompeo @AmbJohnBolton pic.twitter.com/DXuPi3o1yn— Sarah Sanders (@PressSec) 12 июня 2018 г.
Первый в истории американо-северокорейский саммит проходит в гостинице Capella на курортном острове Сентоса. Лидеры двух стран планировали обсудить денуклеаризацию и гарантии мира на Корейском полуострове, а также нормализацию американо-северокорейских отношений.
Комментарии