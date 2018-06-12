    Трамп и Ким Чен Ын завершили встречу тет-а-тет

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    Трамп и Ким Чен Ын завершили встречу <nobr>тет-а-тет</nobr>

    Трамп и Ким Чен Ын завершили встречу тет-а-тет

    Трамп и Ким Чен Ын завершили встречу <nobr>тет-а-тет</nobr>
  • Фото: Associated Press © 2018, Evan Vucci

    • Дональд Трамп и Ким Чен Ын завершили встречу один на один перед саммитом в расширенном составе. Она продлилась около 45 минут, как и было запланировано.

    Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс отметила, что члены делегаций следили за ходом переговоров двух лидеров.

    Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома: «Делегация США приветствует делегацию Северной Кореи и наблюдает, как президент США и лидер КНДР Ким Чен Ын встречаются в первый раз» .


    Первый в истории американо-северокорейский саммит проходит в гостинице Capella на курортном острове Сентоса. Лидеры двух стран планировали обсудить денуклеаризацию и гарантии мира на Корейском полуострове, а также нормализацию американо-северокорейских отношений.

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