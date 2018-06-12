Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре

Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыли на встречу в отель Capella на острове Сентоса.
Лидеры двух стран впервые пожали друг другу руки, после чего проследовали в комнату для переговоров, передает ТАСС.
В ходе встречи Трамп и Ким Чен Ын намерены обсудить денуклеаризацию и гарантии мира на Корейском полуострове, а также нормализацию американо-северокорейских отношений.
Ожидается, что беседа лидеров продлится 45 минут, после чего состоятся полуторачасовые переговоры в расширенном составе.
В ходе встречи Трамп и Ким Чен Ын намерены обсудить денуклеаризацию и гарантии мира на Корейском полуострове, а также нормализацию американо-северокорейских отношений.
Ожидается, что беседа лидеров продлится 45 минут, после чего состоятся полуторачасовые переговоры в расширенном составе.
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