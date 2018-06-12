    Лидеры США и КНДР начали встречу в расширенном формате. США, Северная Корея, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛидеры США и КНДР начали встречу в расширенном формате

    Лидеры США и КНДР начали встречу в расширенном формате

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    • Фото: Reuters © 2018, Jonathan Ernst
    Лидеры США и КНДР начали встречу в расширенном формате

    Лидеры США и КНДР начали встречу в расширенном формате

    Лидеры США и КНДР начали встречу в расширенном формате
    • Фото: Reuters © 2018, Jonathan Ernst

      • Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын проводят саммит в расширенном составе после состоявшейся перед этим встречи тет-а-тет.

      Со стороны Соединённых Штатов за столом переговоров находятся госсекретарь Майк Помпео, советник президента по национальной безопасности Джон Болтон, шеф аппарата Белого дома Джон Келли, передает РИА Новости

      В северокорейской делегации оказались заместитель председателя Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, заместитель председателя и заведующий международным отделом ЦК ТПК Ли Су Ён, министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо.

      Первый в истории американо-северокорейский саммит проходит в гостинице Capella на курортном острове Сентоса. Лидеры двух стран планировали обсудить денуклеаризацию и гарантии мира на Корейском полуострове, а также нормализацию американо-северокорейских отношений.

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