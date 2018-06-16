Индия повысила пошлины на американские товары

Нью-Дели отменяет льготные тарифы на импорт 30 товаров из Соединенных Штатов в ответ на решение США о повышении пошлин на индийские сталь и алюминий.
Индия известила Всемирную торговую организацию о повышении пошлин на ряд американских товаров. В частности, вырастут ввозные пошлины на мотоциклы с объемом двигателя более 800 куб. см — на 50%, на борную кислоту, некоторые металлические изделия, чечевицу, ряд других товаров, передает газета Indian Express.
Из текста заявления: «Индия хотела бы отметить, что сумма, полученная от отмены таможенных льгот (на американские товары) будет соответствовать той сумме, к которой привели меры, введенные Соединенными Штатами».
Сообщается, что Нью-Дели оставляет за собой право повысить пошлины и на другие американские товары, если это будет необходимо.
Накануне президент США Дональд Трамп утвердил список из 1100 китайских товаров на общую сумму 50 млрд долларов, на которые будут введены 25-процентные пошлины. Китайские власти в ответ утвердили список из 659 американских товаров, в их числе — сельскохозяйственная продукция, автомобили и морепродукты..
В марте США подняли ввозные пошлины на 25% на сталь и на 10% на алюминий из ряда государств, в том числе из Индии.
Из текста заявления: «Индия хотела бы отметить, что сумма, полученная от отмены таможенных льгот (на американские товары) будет соответствовать той сумме, к которой привели меры, введенные Соединенными Штатами».
Сообщается, что Нью-Дели оставляет за собой право повысить пошлины и на другие американские товары, если это будет необходимо.
Накануне президент США Дональд Трамп утвердил список из 1100 китайских товаров на общую сумму 50 млрд долларов, на которые будут введены 25-процентные пошлины. Китайские власти в ответ утвердили список из 659 американских товаров, в их числе — сельскохозяйственная продукция, автомобили и морепродукты..
В марте США подняли ввозные пошлины на 25% на сталь и на 10% на алюминий из ряда государств, в том числе из Индии.
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