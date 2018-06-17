МИД Японии: требования США к КНДР включают 47 пунктов

Глава МИД Японии уверен, что Северная Корея не нарушит своего слова, обязавшись провести полную денуклеаризацию в обмен на гарантии безопасности со стороны Соединённых Штатов.
Как сообщил глава МИД Японии в интервью телеканалу NHK, США в рамках договора с КНДР о денуклеаризации предъявили требования по 47 пунктам.
Таро Коно, министр иностранных дел Японии: «Госсекретарь США Майкл Помпео во время своего визита в Пхеньян довел до сведения Северной Кореи, что США включают в термин „полная денуклеаризация“ ликвидацию в проверяемой и необратимой форме ядерного и других видов оружия массового уничтожения: химического, биологического, а также ракет и всех соответствующих объектов. В связи с этим Северной Корее были представлены требования по 47 позициям. Если требование полной денуклеаризиции в таком понимании не будет выполнено, то и санкции в отношении Северной Кореи сняты не будут».
Японский дипломат также выразил уверенность в том, что КНДР не нарушит обещание провести денуклеаризацию, цитирует ТАСС.
Таро Коно: «В Северной Корее обещание высшего руководителя имеет особое значение, особенно если оно дано в письменном виде. Важно и то, что о полной денуклеаризации сообщено внутри страны. Я считаю, что в такой ситуации Северная Корея не отойдет от своего обязательства».
Напомним, встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре. Ким Чен Ын и Дональд Трамп обменялись чрезвычайно долгим рукопожатием и подписали историческое соглашение. Главы государств пригласили друг друга в гости.
Дональд Трамп назвал переговоры с Ким Чен Ыном честными и продуктивными. В специальном видеообращении глава Белого Дома рассказал, что в ходе переговоров в Сингапуре «описал невероятные перспективы, которые откроются перед Северной Кореей в том случае, если она откажется от своей ядерной программы».
Неудачная шутка о толстяках, подозрительный маркер, тачка по прозвищу Зверь и лучшие цитаты — собрали самое интересное о встрече Трампа и Ким Чен Ына
Таро Коно, министр иностранных дел Японии: «Госсекретарь США Майкл Помпео во время своего визита в Пхеньян довел до сведения Северной Кореи, что США включают в термин „полная денуклеаризация“ ликвидацию в проверяемой и необратимой форме ядерного и других видов оружия массового уничтожения: химического, биологического, а также ракет и всех соответствующих объектов. В связи с этим Северной Корее были представлены требования по 47 позициям. Если требование полной денуклеаризиции в таком понимании не будет выполнено, то и санкции в отношении Северной Кореи сняты не будут».
Японский дипломат также выразил уверенность в том, что КНДР не нарушит обещание провести денуклеаризацию, цитирует ТАСС.
Таро Коно: «В Северной Корее обещание высшего руководителя имеет особое значение, особенно если оно дано в письменном виде. Важно и то, что о полной денуклеаризации сообщено внутри страны. Я считаю, что в такой ситуации Северная Корея не отойдет от своего обязательства».
Напомним, встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре. Ким Чен Ын и Дональд Трамп обменялись чрезвычайно долгим рукопожатием и подписали историческое соглашение. Главы государств пригласили друг друга в гости.
Дональд Трамп назвал переговоры с Ким Чен Ыном честными и продуктивными. В специальном видеообращении глава Белого Дома рассказал, что в ходе переговоров в Сингапуре «описал невероятные перспективы, которые откроются перед Северной Кореей в том случае, если она откажется от своей ядерной программы».
Неудачная шутка о толстяках, подозрительный маркер, тачка по прозвищу Зверь и лучшие цитаты — собрали самое интересное о встрече Трампа и Ким Чен Ына
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