Ким вышел победителем: как мировая пресса отреагировала на саммит в Сингапуре

Итоги встречи лидеров США и Северной Кореи — тема №1 в мировых СМИ. Слово «исторический» при описании саммита используют практически все издания. Впрочем, никуда и без поиска подводных камней.
Как сообщает корреспондент НТВ Дина Иванова, накануне Ким Чен Ын заявил, что саммит в Сингапуре многие могут назвать научно-фантастическим фильмом. Настолько невероятными казались эти переговоры. Итоговый документ подписан, но формулировки в нем настолько расплывчатые, что эксперты теперь сомневаются: а будет ли реальный прорыв?
Буквально по словам они сейчас разбирают все заявления, и гадают, что же успели обсудить лидеры за те 48 минут, когда общались без камер, один на один. «Много красивых слов, мало конкретики» — отмечает издание Washington Post. А New York Times считает, что Ким Чен Ын в любом случае в выигрыше, потому что доказал: является силой, с которой американцы должны считаться.
Журналисты французской газеты Le Figaro обратили внимание на то, что итоговая пресс-конференция прошла без участия северокорейского лидера. Трамп фактически говорил за двоих — и не факт, что Ким Чен Ын с его выводами на 100% согласен. Так или иначе прошедший в Сингапуре саммит называют важным для всего мира — в Токио и Пекине, Париже и Брюсселе. В Кремле переговоры тоже оценивают позитивно. При этом отмечая, что это только начало большого дипломатического пути.
Дональд Трамп не скрывает, что переговорами доволен. Но британская газета The Guardian призывает к громким заявлениям американского президента относиться с осторожностью, и напоминает, как быстро и кардинально он может менять свое мнение. Ведь даже этот саммит то назначал, то отменял, а потом снова передумал. Главное, конечно, что встреча все же состоялась. И, похоже, она не последняя. Ким Чен Ын принял приглашение хозяина Белого дома посетить США, а Дональд Трамп обещал приехать в Пхеньян.
Буквально по словам они сейчас разбирают все заявления, и гадают, что же успели обсудить лидеры за те 48 минут, когда общались без камер, один на один. «Много красивых слов, мало конкретики» — отмечает издание Washington Post. А New York Times считает, что Ким Чен Ын в любом случае в выигрыше, потому что доказал: является силой, с которой американцы должны считаться.
Журналисты французской газеты Le Figaro обратили внимание на то, что итоговая пресс-конференция прошла без участия северокорейского лидера. Трамп фактически говорил за двоих — и не факт, что Ким Чен Ын с его выводами на 100% согласен. Так или иначе прошедший в Сингапуре саммит называют важным для всего мира — в Токио и Пекине, Париже и Брюсселе. В Кремле переговоры тоже оценивают позитивно. При этом отмечая, что это только начало большого дипломатического пути.
Дональд Трамп не скрывает, что переговорами доволен. Но британская газета The Guardian призывает к громким заявлениям американского президента относиться с осторожностью, и напоминает, как быстро и кардинально он может менять свое мнение. Ведь даже этот саммит то назначал, то отменял, а потом снова передумал. Главное, конечно, что встреча все же состоялась. И, похоже, она не последняя. Ким Чен Ын принял приглашение хозяина Белого дома посетить США, а Дональд Трамп обещал приехать в Пхеньян.
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