В Кремле оценили встречу Трампа и Ким Чен Ына

В Москве приветствуют прошедший накануне в Сингапуре саммит США — КНДР. По словам
пресс-секретаря президента РФ, подобные встречи лидеров способствуют разрядке напряженности на Корейском полуострове.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Безусловно, подобные встречи, какие бы ни были результаты, способствуют разрядке напряженности на полуострове, отодвигают ситуацию от той критической точки, в которой она находилась буквально еще несколько месяцев тому назад. Это тоже не может не вызывать удовлетворения».
При этом Песков отметил, что в таких «сложных историях» надеяться на решение застарелого комплекса проблем в одночасье было бы неверным.
Политик также подчеркнул, что саммит подтверждает правоту российской стороны и Владимира Путина, который говорил, что нет альтернативы дипломатическим методам урегулирования проблемы Корейского полуострова, а единственно возможный путь — это путь прямого диалога.
Во время саммита, который прошел накануне, президент США и лидер КНДР подписали историческое соглашение. Ким Чен Ын также пригласил Трампа посетить Пхеньян в удобное время. Трамп в ответ пригласил Ким Чен Ына в Вашингтон. Главы государств приняли приглашения друг друга.
При этом Песков отметил, что в таких «сложных историях» надеяться на решение застарелого комплекса проблем в одночасье было бы неверным.
Политик также подчеркнул, что саммит подтверждает правоту российской стороны и Владимира Путина, который говорил, что нет альтернативы дипломатическим методам урегулирования проблемы Корейского полуострова, а единственно возможный путь — это путь прямого диалога.
Во время саммита, который прошел накануне, президент США и лидер КНДР подписали историческое соглашение. Ким Чен Ын также пригласил Трампа посетить Пхеньян в удобное время. Трамп в ответ пригласил Ким Чен Ына в Вашингтон. Главы государств приняли приглашения друг друга.
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