Ким Чен Ын принял приглашение Трампа посетить Вашингтон

Лидер КНДР Ким Чен Ын согласился нанести визит в США после переговоров с американским лидером Дональдом Трампом в Сингапуре.
Об этом сообщил сам Трамп на пресс-конференции по итогам саммита США — КНДР. Также хозяин Белого дома добавил, что готов «в подходящее время» посетить Пхеньян.
По словам Трампа, они с северокорейским лидером договорились провести активные переговоры по реализации подписанного соглашения как можно скорее.
Напомним, в Сингапуре завершается исторический саммит США — КНДР. Дональд Трамп и Ким Чен Ын лично встретились, пожали друг другу руки и подписали соглашение.
Согласно подписанному ими документу, Северная Корея обязалась полностью отказаться от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности США.
По словам Трампа, они с северокорейским лидером договорились провести активные переговоры по реализации подписанного соглашения как можно скорее.
Напомним, в Сингапуре завершается исторический саммит США — КНДР. Дональд Трамп и Ким Чен Ын лично встретились, пожали друг другу руки и подписали соглашение.
Согласно подписанному ими документу, Северная Корея обязалась полностью отказаться от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности США.
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