    Ким Чен Ын принял приглашение Трампа посетить Вашингтон

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    • Фото: Reuters © 2018, Jonathan Ernst
    Ким Чен Ын принял приглашение Трампа посетить Вашингтон

    Ким Чен Ын принял приглашение Трампа посетить Вашингтон

    Ким Чен Ын принял приглашение Трампа посетить Вашингтон
  • Фото: Reuters © 2018, Jonathan Ernst

    • Лидер КНДР Ким Чен Ын согласился нанести визит в США после переговоров с американским лидером Дональдом Трампом в Сингапуре.

    Об этом сообщил сам Трамп на пресс-конференции по итогам саммита США — КНДР. Также хозяин Белого дома добавил, что готов «в подходящее время» посетить Пхеньян.

    По словам Трампа, они с северокорейским лидером договорились провести активные переговоры по реализации подписанного соглашения как можно скорее.

    Напомним, в Сингапуре завершается исторический саммит США — КНДР. Дональд Трамп и Ким Чен Ын лично встретились, пожали друг другу руки и подписали соглашение.

    смотретьТрамп: встреча с Кимом прошла «лучше, чем кто-либо мог рассчитывать»
    Трамп: встреча с Кимом прошла «лучше, чем кто-либо мог рассчитывать»
    Согласно подписанному ими документу, Северная Корея обязалась полностью отказаться от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности США.

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