Трамп и Ким Чен Ын договорились обменяться официальными визитами

Северокорейский лидер Ким Чен Ын предложил американскому коллеге Дональду Трампу посетить Пхеньян «в любое удобное время». Президент США приглашение принял.
Трамп в свою очередь пригласил главу КНДР в США, передает ЦТАК.
ЦТАК: «Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить Пхеньян в удобное время, а Трамп пригласил Ким Чен Ына приехать в США. Оба лидера с удовольствием приняли приглашения друг друга, уверенные в том, что это послужит еще одним важным событием для отношений КНДР и США».
Ранее Трамп говорил, что нанесет визит в Северную Корею «в подходящее время».
Дональд Трамп и Ким Чен Ын 12 июня провели встречу в Сингапуре. По итогам саммита был подписан документ, в котором США и КНДР взяли на себя обязательство установить двусторонние отношения в новом формате. В нем указывается, что укрепление взаимного доверия может способствовать денуклеаризации Корейского полуострова.
Неудачная шутка о толстяках, подозрительный маркер, тачка по прозвищу Зверь и лучшие цитаты — собрали самое интересное о встрече Трампа и Ким Чен Ына
ЦТАК: «Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить Пхеньян в удобное время, а Трамп пригласил Ким Чен Ына приехать в США. Оба лидера с удовольствием приняли приглашения друг друга, уверенные в том, что это послужит еще одним важным событием для отношений КНДР и США».
Ранее Трамп говорил, что нанесет визит в Северную Корею «в подходящее время».
Дональд Трамп и Ким Чен Ын 12 июня провели встречу в Сингапуре. По итогам саммита был подписан документ, в котором США и КНДР взяли на себя обязательство установить двусторонние отношения в новом формате. В нем указывается, что укрепление взаимного доверия может способствовать денуклеаризации Корейского полуострова.
Неудачная шутка о толстяках, подозрительный маркер, тачка по прозвищу Зверь и лучшие цитаты — собрали самое интересное о встрече Трампа и Ким Чен Ына
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