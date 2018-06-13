    Трамп и Ким Чен Ын договорились обменяться официальными визитами

    1 комментарий
    Трамп и Ким Чен Ын договорились обменяться официальными визитами

    Трамп и Ким Чен Ын договорились обменяться официальными визитами

    Трамп и Ким Чен Ын договорились обменяться официальными визитами
  • Фото: Reuters © 2018

    • Северокорейский лидер Ким Чен Ын предложил американскому коллеге Дональду Трампу посетить Пхеньян «в любое удобное время». Президент США приглашение принял.

    Трамп в свою очередь пригласил главу КНДР в США, передает ЦТАК.

    ЦТАК: «Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить Пхеньян в удобное время, а Трамп пригласил Ким Чен Ына приехать в США. Оба лидера с удовольствием приняли приглашения друг друга, уверенные в том, что это послужит еще одним важным событием для отношений КНДР и США».

    Ранее Трамп говорил, что нанесет визит в Северную Корею «в подходящее время».

    смотретьИсторический саммит: Трамп и Ким посулили миру «фантастические» перемены
    Исторический саммит: Трамп и Ким посулили миру «фантастические» перемены
    Дональд Трамп и Ким Чен Ын 12 июня провели встречу в Сингапуре. По итогам саммита был подписан документ, в котором США и КНДР взяли на себя обязательство установить двусторонние отношения в новом формате. В нем указывается, что укрепление взаимного доверия может способствовать денуклеаризации Корейского полуострова.

    Неудачная шутка о толстяках, подозрительный маркер, тачка по прозвищу Зверь и лучшие цитаты — собрали самое интересное о встрече Трампа и Ким Чен Ына




    Новости по теме

    Напряженность на Корейском полуострове

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru