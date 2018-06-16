Трамп: я описал Ким Чен Ыну открывающиеся перед КНДР невероятные перспективы

Переговоры с лидером КНДР были честными и продуктивными. Об этом в специальном видеообращении заявил Дональд Трамп. Глава Белого Дома рассказал, что довел до Ким Чен Ына свою позицию, а также отверг критику политических оппонентов, которые считают, что ему не следовало сразу соглашаться на личную встречу с главой КНДР.
Трамп еще раз подчеркнул, что это было встреча с северокорейским лидером была невероятным событием.
Дональд Трамп, президент США: «Во время нашей беседы в Сингапуре я описал невероятные перспективы, которые откроются перед Северной Кореей в том случае, если она откажется от своей ядерной программы. Я заявил Ким Чен Ыну, что у него есть возможность обеспечить своему народу светлое будущее. Развязать войну может любой, но установить мир могут только самые храбрые. Мы видели уже достаточно конфликтов. Если есть шанс обеспечить мир, если есть шанс положить конец ужасающей угрозе ядерной войны, то мы должны воспользоваться им любой ценой. Народы Америки, Кореи и всей планеты заслуживают безопасного и мирного будущего».
Трамп выразил уверенность, что Ким Чен Ын избавится от своего ядерного оружия, а отношения между Пхеньяном и Вашингтоном наладятся. По словам американского лидера, в ближайшее время госсекретарь США установит прямые контакты с КНДР и приступит к выполнению ядерной сделки. При этом все санкции против Северной Кореи пока остаются в силе.
Дональд Трамп, президент США: «Во время нашей беседы в Сингапуре я описал невероятные перспективы, которые откроются перед Северной Кореей в том случае, если она откажется от своей ядерной программы. Я заявил Ким Чен Ыну, что у него есть возможность обеспечить своему народу светлое будущее. Развязать войну может любой, но установить мир могут только самые храбрые. Мы видели уже достаточно конфликтов. Если есть шанс обеспечить мир, если есть шанс положить конец ужасающей угрозе ядерной войны, то мы должны воспользоваться им любой ценой. Народы Америки, Кореи и всей планеты заслуживают безопасного и мирного будущего».
Трамп выразил уверенность, что Ким Чен Ын избавится от своего ядерного оружия, а отношения между Пхеньяном и Вашингтоном наладятся. По словам американского лидера, в ближайшее время госсекретарь США установит прямые контакты с КНДР и приступит к выполнению ядерной сделки. При этом все санкции против Северной Кореи пока остаются в силе.
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