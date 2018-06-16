    Пенальти и автогол: Хорватия победила Нигерию в матче ЧМ

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    • Фото: Демьянчук Александр / ТАСС
    Пенальти и автогол: Хорватия победила Нигерию в матче ЧМ

    Пенальти и автогол: Хорватия победила Нигерию в матче ЧМ

    Пенальти и автогол: Хорватия победила Нигерию в матче ЧМ
  • Фото: Демьянчук Александр / ТАСС

    • Футболисты сборной Хорватии победили команду Нигерии в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в России. Игра состоялась в Калининграде.

    В Калининграде завершился матч группы D первого тура группового этапа чемпионата мира. Сборная Хорватии одержала победу над командой Нигерии со счетом 2:0.

    Нигерийский полузащитник Огенекаро Этебо забил гол в свои ворота на 32-й минуте. На 72-й минуте капитан хорватской сборной Лука Модрич реализовал пенальти, который заработал форвард Марио Манджукич. Полузащитник Модрич признан лучшим игроком матча.

    Игра между сборными Хорватии и Нигерии была первой на стадионе «Калининград» в рамках ЧМ-2018. Матч посетили 31136 зрителей.

    Сборная Хорватии вышла на первое место в группе D, набрав 3 очка. На два очка они опережают исландцев и аргентинцев, которые ранее в субботу сыграли вничью со счетом 1:1. Команда Нигерии занимает последнее место в группе (0 очков).

    В других матчах, состоявшихся в субботу, Дания добилась победы над Перу. Встреча в Саранске закончилась со счетом 1:0 в пользу датчан. А сборная Франции взяла верх над Австралией. Игра, проходившая в Казани, завершилась со счетом 2:1.

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