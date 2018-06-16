    Дания добилась победы над Перу в Саранске

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    • Фото: Джапаридзе Михаил / ТАСС
    Дания добилась победы над Перу в Саранске

    Дания добилась победы над Перу в Саранске

    Дания добилась победы над Перу в Саранске
  • Фото: Джапаридзе Михаил / ТАСС

    • Датчане выстояли в матче с перуанцами и заработали три очка на старте чемпионата мира по футболу.

    Встреча, проходившая в Саранске, закончилась со счетом 1:0 в пользу датской команды.

    Победу скандинавам принес Юссуф Поульсен, который на 59-й минуте отправил мяч в сетку.

    Отметим, что перуанцы создали множество опасных моментов, однако великолепно проявил себя вратарь датчан Каспер Шмейхель. А в конце первого тайма сборная Перу заработала пенальти, но Кристиан Куэва с точки послал мяч выше ворот.

    Теперь сборная Дании делит первую строчку в группе C с Францией, которая ранее сегодня взяла верх над Австралией.

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