    Аргентина и Исландия разошлись миром, Месси не забил пенальти

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    • Фото: Adam Davy / PA Images / ТАСС
    Аргентина и Исландия разошлись миром, Месси не забил пенальти

    Аргентина и Исландия разошлись миром, Месси не забил пенальти

    Аргентина и Исландия разошлись миром, Месси не забил пенальти
  • Фото: Adam Davy / PA Images / ТАСС

    • Аргентинцы во главе с Лионелем Месси не смогли справиться с исландцами на старте чемпионата мира по футболу.

    Встреча, проходившая на «Открытие Арене» в столице, закончилась со счетом 1:1.

    Счет на 19-й минуте открыли аргентинцы — мяч под штангу отправил Серхио Агуэро. Однако всего через две минуты исландцы восстановили равновесие. Добить мяч в ворота смог Альфред Финнбогасон.

    После этого аргентинцы смогли создать несколько опасных моментов, однако исландцы не позволили их реализовать. Самый реальный шанс на 64-й минуте упустил Месси. В отличие от португальца Криштиану Роналду аргентинец пенальти не реализовал — удар отразил Ханнес Халлдорсон.

    Ранее сегодня сборная Франции не без труда переиграла команду Австралии. А позднее сегодня сыграют Перу и Дания, а также Хорватия и Нигерия.

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