Франция одолела Австралию благодаря историческому пенальти

Французы не без труда переиграли австралийцев на старте чемпионата мира по футболу.

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Встреча, проходившая в Казани, закончилась со счетом 2:1.



Счет в этом матче был открыт только на 58-й минуте, когда арбитр впервые в истории чемпионатов мира назначил пенальти после просмотра видеоповтора. Точный удар с одиннадцатиметровой отметки нанес Антуан Гризманн.



Однако всего через четыре минуты Майл Единак забил с пенальти и восстановил равновесие. Но на 81-й минуте точный удар нанес Поль Погба, а мяч после рикошета от ноги защитника и перекладины оказался за линией ворот.



Соперники Франции и Австралии по группе C — Перу и Дания — позднее сегодня сыграют в Саранске.