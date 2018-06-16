    Салаху в Чечне подарили 100-килограммовый торт с золотой бутсой. Египет, Чечня, дни рождения, подарки, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСалаху в Чечне подарили 100-килограммовый торт с золотой бутсой

    Салаху в Чечне подарили 100-килограммовый торт с золотой бутсой

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    Салаху в Чечне подарили <nobr>100-килограммовый</nobr> торт с золотой бутсой

    Салаху в Чечне подарили 100-килограммовый торт с золотой бутсой

    Салаху в Чечне подарили <nobr>100-килограммовый</nobr> торт с золотой бутсой

      Чеченские болельщики поздравили лидера сборной Египта с прошедшим днем рождения.

      Форвард египетской сборной и английского «Ливерпуля» вручили 100-килограммовый торт, увенчанный золотой бутсой.

      При этом организаторы акции обратили внимание на то, что Салах, которому накануне исполнилось 26 лет, давно заслужил этот трофей не только спортивными результатами, но и исключительными человеческими качествами, в том числе активным участие в благотворительности.

      Напомним, сборная Египта решила остановиться в Грозном и теперь готовится к матчам чемпионата мира на тренировочной базе «Ахмат-Арены».

      Накануне египтяне провели свой первый матч ЧМ-2018, в котором уступили уругвайцам со счетом 0:1. Отметим, что Салах, восстанавливающийся после травмы в финале Лиги чемпионов, на поле так и не вышел. После игры тренер египетской сборной Эктор Купер признался, что решил приберечь Салаха для матча со сборной России, который пройдет в Петербурге 19 июня.

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