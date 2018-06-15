Сборная Уругвая вырвала победу в матче с Египтом

Уругвайцы переиграли египтян на старте чемпионата мира по футболу.
Встреча, которая прошла в Екатеринбурге, закончилась со счетом 1:0 в пользу уругвайской сборной.
Победу южноамериканской команде принес Хосе Мария Хименес. Он головой поразил ворота на 89-й минуте.
Отметим, что главная звезда сборной Египта Мохамед Салах, который получил травму в финале Лиге чемпионов, на поле так и не появился.
Теперь в группе A сборная России, которая накануне разгромила Саудовскую Аравию, делит первое место с Уругваем. В следующем туре соперником российской сборной станет команда Египта, матч состоится в Петербурге 19 июня.
Победу южноамериканской команде принес Хосе Мария Хименес. Он головой поразил ворота на 89-й минуте.
Отметим, что главная звезда сборной Египта Мохамед Салах, который получил травму в финале Лиге чемпионов, на поле так и не появился.
Теперь в группе A сборная России, которая накануне разгромила Саудовскую Аравию, делит первое место с Уругваем. В следующем туре соперником российской сборной станет команда Египта, матч состоится в Петербурге 19 июня.
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