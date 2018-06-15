    Сборная Уругвая вырвала победу в матче с Египтом

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    • Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС
    Сборная Уругвая вырвала победу в матче с Египтом

    Сборная Уругвая вырвала победу в матче с Египтом

    Сборная Уругвая вырвала победу в матче с Египтом
  • Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

    • Уругвайцы переиграли египтян на старте чемпионата мира по футболу.

    Встреча, которая прошла в Екатеринбурге, закончилась со счетом 1:0 в пользу уругвайской сборной.

    Победу южноамериканской команде принес Хосе Мария Хименес. Он головой поразил ворота на 89-й минуте.

    Отметим, что главная звезда сборной Египта Мохамед Салах, который получил травму в финале Лиге чемпионов, на поле так и не появился.

    Теперь в группе A сборная России, которая накануне разгромила Саудовскую Аравию, делит первое место с Уругваем. В следующем туре соперником российской сборной станет команда Египта, матч состоится в Петербурге 19 июня.

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