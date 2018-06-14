В России стартует главное футбольное событие четырехлетия. В первом матче мундиаля сошлись сборные России и Саудовской Аравии.
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Церемония открытия и стартовый матч ЧМ-2018 проходят в московских «Лужниках», где собрались десятки тысяч болельщиков. Всего же за стартом первенства наблюдают около миллиарда человек по всему миру.
Перед началом встречи официальный гимн турнира «Live It Up» исполнят Уилл Смит, американский музыкант Ники Джем и певица из Косово Эра Истрифи. Также в церемонии открытия принимают участие певец Робби Уильямс, бразильский футболист Роналдо и российская оперная певица Аида Гарифуллина.
А после официальной церемонии на поле появятся главные герои праздника — футболисты. Перед стартом первого в истории чемпионата мира по футболу в России дружина Станислава Черчесова болельщиков, увы, не радовала. В контрольных матчах российские футболисты проиграли Австрии (0:1) и сыграли вничью с Турцией (1:1). Впрочем, и сегодняшнего соперника российской команды фаворитом турнира точно не назовешь. В последних трех матчах Саудовская Аравия проиграла Италии (1:2), Перу (0:3) и Германии (1:2).
Поэтому победы сборной России над Саудовской Аравией сегодня ждет не только многомиллионная армия российских болельщиков, но и футбольные эксперты с букмекерами. Так, шансы России на успех оценены коэффициентом 1,42, Саудовской Аравии — 9,50. Коэффициент на ничейный исход в матче составляет 5,0. Отметим, что сборные России и Саудовской Аравии встречались в своей истории только один раз. Товарищеский матч в 1993 году завершилась победой аравийцев со счетом 4:2.
Отметим, что также в группе А сборной России предстоит сыграть с командами Египта (матч пройдет 19 июня в Петербурге) и Уругвая (25 июня в Самаре). Продлится же мундиаль до 15 июля. Матчи будут принимать на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Ростове-на-Дону, Саранске, Волгограде, Калининграде и Екатеринбурге.
Перед началом встречи официальный гимн турнира «Live It Up» исполнят Уилл Смит, американский музыкант Ники Джем и певица из Косово Эра Истрифи. Также в церемонии открытия принимают участие певец Робби Уильямс, бразильский футболист Роналдо и российская оперная певица Аида Гарифуллина.
А после официальной церемонии на поле появятся главные герои праздника — футболисты. Перед стартом первого в истории чемпионата мира по футболу в России дружина Станислава Черчесова болельщиков, увы, не радовала. В контрольных матчах российские футболисты проиграли Австрии (0:1) и сыграли вничью с Турцией (1:1). Впрочем, и сегодняшнего соперника российской команды фаворитом турнира точно не назовешь. В последних трех матчах Саудовская Аравия проиграла Италии (1:2), Перу (0:3) и Германии (1:2).
Поэтому победы сборной России над Саудовской Аравией сегодня ждет не только многомиллионная армия российских болельщиков, но и футбольные эксперты с букмекерами. Так, шансы России на успех оценены коэффициентом 1,42, Саудовской Аравии — 9,50. Коэффициент на ничейный исход в матче составляет 5,0. Отметим, что сборные России и Саудовской Аравии встречались в своей истории только один раз. Товарищеский матч в 1993 году завершилась победой аравийцев со счетом 4:2.
Отметим, что также в группе А сборной России предстоит сыграть с командами Египта (матч пройдет 19 июня в Петербурге) и Уругвая (25 июня в Самаре). Продлится же мундиаль до 15 июля. Матчи будут принимать на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Ростове-на-Дону, Саранске, Волгограде, Калининграде и Екатеринбурге.
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