    Россия — Саудовская Аравия, 1:0. Текстовая трансляция матча открытия ЧМ-2018

    2 комментария
    • Фото: Тырин Денис / ТАСС
    Россия — Саудовская Аравия, 1:0. Текстовая трансляция матча открытия <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Россия — Саудовская Аравия, 1:0. Текстовая трансляция матча открытия ЧМ-2018

    Россия — Саудовская Аравия, 1:0. Текстовая трансляция матча открытия <nobr>ЧМ-2018</nobr>
  • Фото: Тырин Денис / ТАСС
    • 18:30
    Смолов открылся на пас Жиркова. Увы, но в офсайд залез наш форвард.
    18:29
    Аль-Доссари пробил метров с 25. На трибуну улетел мяч.
    18:28
    Черышев прорвался по левому флангу, но немного затянул с прострелом в штрафную.
    18:26
    Активны россияне. Постоянно прессингуют и пытаются организовать быструю атаку.
    18:25
    Увы, но покидает поле Дзагоев, это вынужденная замена. Выходит Черышев.
    18:24
    Дзагоев на ровном месте падает. Судя по всему, продолжить матч Алан не сможет.
    18:22
    Тревожно у ворот сборной России было. Аль-Сахлави в борьбе с Кутеповым наносил удар головой. Мимо.
    18:21
    Скоростная атака сборной России завершилась неточным пасом Самедова. Завладели инициативой россияне.
    18:20
    Очень активен Фернандес на фланге. Сейчас защитники помешали российскому бразильцу навесить в штрафную.
    18:19
    Дзагоев получил небольшое повреждение. Поднимается Алан.
    18:17
    Еще один отличный момент! Фернандес прострелил на Смолова, но Фёдору помешали послать нанести точный удар. Да и Аль-Маюф вмешался.
    18:16
    Смолов смог зацепиться за мяч, но только в офсайде.
    18:15
    Головин исполнил отличный навес на дальнюю штангу, а потом Газинский головой поразил ворота. 1:0!
    18:12
    ГООООООЛ! Сборная России выходит вперед! Газинский стал автором первого гола ЧМ-2018!
    18:10
    Головин попытался нанести удар с острого угла — заблокировали защитники.
    18:09
    Хорошая контратака от сборной России. Увы, не успел Смолов к проникающей передаче в штрафную от Фернандеса.
    18:08
    До ударов и опасных моментов пока не доходит. Мяч контролирует Саудовская Аравия.
    18:07
    Правым флангом пытались атаковать саудиты, но выдавили гостей на свою половину поля.
    18:05
    Жирков вешал в штрафную с углового. Омар Хавсави головой выносит мяч.
    18:04
    Активно прессингуют наши футболисты. Не дают гостям спокойно начинать атаки.
    18:03
    Самедов рвался по правому флангу. Первый фол и штрафной. Впрочем, до ворот далеко.
    18:02
    Первый удар по мячу, который побывал на МКС, делают гости из Саудовской Аравии.
    18:02
    Стартовал первый матч чемпионата мира в России! Свисток дает Нестор Питана.
    17:58
    А теперь на «Лужниках» гремит гимн России в исполнении футболистов и зрителей.
    17:57
    Первым звучит гимн гостей — Саудовской Аравии. Футболисты активно подпевают.
    17:57
    Теперь выступает Джанни Инфантино. Глава ФИФА обращается к болельщикам по-русски: спасибо, Россия!
    17:53
    Путин: желаю всем командам успеха, а болельщикам — незабываемых впечатлений. Добро пожаловать в Россию!
    17:51
    Владимир Путин открывает ЧМ-2018: поздравляю большую и дружную футбольную семью с началом главного турнира планеты. Футбол у нас по-настоящему любят, и эта любовь с первого взгляда.
    17:50
    А вот и главные герои сегодняшнего события — футболисты появляются на поле «Лужников».
    17:48
    Болельщики, приехавшие в столицу России со всего мира, заранее заполнили «Лужники» — ни одного свободного места нет на трибунах обновленного стадиона.
    17:48
    Саудовская Аравия: Аль-Маюф, Аль-Бурайк, Усама Хавсави, Омар Хавсави, Аль-Шахрани, Отайф, Аль-Доссари, Аль-Фаридж, Аль-Джассим, Аль-Шехри, Аль-Сахлави.
    17:41
    Подоспели составы на первый матч ЧМ-2018. Сборная России: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков, Газинский, Зобнин, Самедов, Головин, Дзагоев, Смолов.
    17:40
    На поле под пение Аиды Гарифуллиной и Робби Уильямса появились артисты с флагами стран — участниц чемпионата мира.
    17:37
    И снова Робби Уильямс. Теперь британец исполняет свой хит Feel.
    17:34
    А теперь перед зрителями выступает Аида Гарифуллина. Солистка Венской оперы предстала в образе Жар-птицы.
    17:30
    Стартует официальная церемония открытия. На поле — Робби Уильямс c песней «Entertain Me».
    17:29
    Тем временем испанский футболист Икер Касильяс и российская супермодель Наталья Водянова уже вынесли главный трофей — Кубок мира ФИФА.
    17:24
    Также в рамках церемонии прозвучит официальный гимн ЧМ-2018 «Live It Up». Его исполнят Уилл Смит, Ники Джем и Эра Истрефи.
    17:23
    Но сначала последим за официальной церемонией открытия. Ее главные звезды — бразилец Роналду, российская оперная исполнительница Аида Гарифуллина и британский певец Робби Уильямс.
    17:22
    Российской сборной предстоит встреча с Саудовской Аравией. Посмотрим, смогут ли наши футболисты дать достойный ответ скептикам и удачно стартовать на домашнем чемпионате мира.
    17:21
    Добрый день, уважаемые болельщики! Сегодня у нас в программе историческое событие — открытие первого чемпионата мира по футболу в России.

    В России стартует главное футбольное событие четырехлетия. В первом матче мундиаля сошлись сборные России и Саудовской Аравии.

    Церемония открытия и стартовый матч ЧМ-2018 проходят в московских «Лужниках», где собрались десятки тысяч болельщиков. Всего же за стартом первенства наблюдают около миллиарда человек по всему миру.

    Перед началом встречи официальный гимн турнира «Live It Up» исполнят Уилл Смит, американский музыкант Ники Джем и певица из Косово Эра Истрифи. Также в церемонии открытия принимают участие певец Робби Уильямс, бразильский футболист Роналдо и российская оперная певица Аида Гарифуллина.

    А после официальной церемонии на поле появятся главные герои праздника — футболисты. Перед стартом первого в истории чемпионата мира по футболу в России дружина Станислава Черчесова болельщиков, увы, не радовала. В контрольных матчах российские футболисты проиграли Австрии (0:1) и сыграли вничью с Турцией (1:1). Впрочем, и сегодняшнего соперника российской команды фаворитом турнира точно не назовешь. В последних трех матчах Саудовская Аравия проиграла Италии (1:2), Перу (0:3) и Германии (1:2).

    Поэтому победы сборной России над Саудовской Аравией сегодня ждет не только многомиллионная армия российских болельщиков, но и футбольные эксперты с букмекерами. Так, шансы России на успех оценены коэффициентом 1,42, Саудовской Аравии — 9,50. Коэффициент на ничейный исход в матче составляет 5,0. Отметим, что сборные России и Саудовской Аравии встречались в своей истории только один раз. Товарищеский матч в 1993 году завершилась победой аравийцев со счетом 4:2.

    Отметим, что также в группе А сборной России предстоит сыграть с командами Египта (матч пройдет 19 июня в Петербурге) и Уругвая (25 июня в Самаре). Продлится же мундиаль до 15 июля. Матчи будут принимать на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Ростове-на-Дону, Саранске, Волгограде, Калининграде и Екатеринбурге.

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