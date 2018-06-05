    Сборные России и Турции по футболу сыграли вничью в товарищеском матче

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    Сборные России и Турции по футболу сыграли вничью в товарищеском матче

    Сборные России и Турции по футболу сыграли вничью в товарищеском матче

    Контрольная встреча между сборными России и Турции по футболу завершилась вничью. Результат матча, прошедшего на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, — 1:1.

    На 35-й минуте Александр Самедов вывел сборную России вперед, на 59-й Юннус Мали провел ответный гол. Это был заключительный матч сборной России в рамках подготовки к чемпионату мира — 2018.

    ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе сборная России сыграет с Саудовской Аравией (14 июня), Египтом (19 июня) и Уругваем (25 июня).

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