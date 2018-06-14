«Команда из другой реальности»: Моуринью оценил шансы России в матче с Саудовской Аравией

Знаменитый португальский тренер Жозе Моуринью заявил, что сборная России обязана побеждать Саудовскую Араувию в матче открытия чемпионата мира по футболу.
Наставник «Манчестер Юнайтед отметил, что российские футболисты будут испытывать огромное давление, однако они просто должны побеждать такого соперника.
По словам Моуринью, Саудовская Аравию сегодня является „командой из другой реальности“», передает RT.
Жозе Моуринью: «Сборная России будет ощущать огромное давление. Они проводят дебютный матч на мундиале, на них смотрит весь мир. У них есть отличный шанс победить Саудовскую Аравию, которая, несмотря на наличие нескольких талантливых футболистов, является командой из другой реальности. Россия должна победить».
Напомним, матч открытия чемпионата мира по футболу состоится сегодня на столичном стадионе «Лужники». Встреча начнется в 18:00 мск.
По словам Моуринью, Саудовская Аравию сегодня является „командой из другой реальности“», передает RT.
Жозе Моуринью: «Сборная России будет ощущать огромное давление. Они проводят дебютный матч на мундиале, на них смотрит весь мир. У них есть отличный шанс победить Саудовскую Аравию, которая, несмотря на наличие нескольких талантливых футболистов, является командой из другой реальности. Россия должна победить».
Напомним, матч открытия чемпионата мира по футболу состоится сегодня на столичном стадионе «Лужники». Встреча начнется в 18:00 мск.
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