В Сети опубликован клип на официальную песню ЧМ-2018

FIFA представила клип на официальную песню чемпионата мира по футболу 2018 года.
В записи клипа на песню Live It Up приняли участие исполнители композиции — знаменитый актер Уилл Смит, американский музыкант Ники Джем и албанская певица Эра Истрефи.
Кроме того, свое мастерство продемонстрировал бразилец Роналдиньо. Также зрителям показали виды и достопримечательности Москвы, в том числе Храма Василия Блаженного.
Напомним, чемпионат мира по футболу стартует менее чем через неделю — уже 14 июня сборная России сыграет с командой Саудовской Аравии. Матчи турнира, который продлится до 15 июля, будут также принимать Санкт-Петербург, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Казань, Калининград, Волгоград, Нижний Новгород и Екатеринбург.
Кроме того, свое мастерство продемонстрировал бразилец Роналдиньо. Также зрителям показали виды и достопримечательности Москвы, в том числе Храма Василия Блаженного.
Напомним, чемпионат мира по футболу стартует менее чем через неделю — уже 14 июня сборная России сыграет с командой Саудовской Аравии. Матчи турнира, который продлится до 15 июля, будут также принимать Санкт-Петербург, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Казань, Калининград, Волгоград, Нижний Новгород и Екатеринбург.
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