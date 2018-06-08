    В Сети опубликован клип на официальную песню ЧМ-2018

    комментировать

    В Сети опубликован клип на официальную песню ЧМ-2018

    В Сети опубликован клип на официальную песню <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    FIFA представила клип на официальную песню чемпионата мира по футболу 2018 года.

    В записи клипа на песню Live It Up приняли участие исполнители композиции — знаменитый актер Уилл Смит, американский музыкант Ники Джем и албанская певица Эра Истрефи.

    Кроме того, свое мастерство продемонстрировал бразилец Роналдиньо. Также зрителям показали виды и достопримечательности Москвы, в том числе Храма Василия Блаженного.



    Напомним, чемпионат мира по футболу стартует менее чем через неделю — уже 14 июня сборная России сыграет с командой Саудовской Аравии. Матчи турнира, который продлится до 15 июля, будут также принимать Санкт-Петербург, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Казань, Калининград, Волгоград, Нижний Новгород и Екатеринбург.

    Новости по теме

    Чемпионат мира по футболу — 2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru