Салах, скорее всего, сможет сыграть на ЧМ-2018

Нападающий английского футбольного клуба «Ливерпуль» и сборной Египта Мохаммед Салах получил растяжение плеча в финале Лиги чемпионов с испанским «Реалом», форвард, скорее всего, сможет сыграть на чемпионате мира в России.
В пресс-службе футбольной ассоциации Египта сообщили, что находятся в постоянном контакте с медицинской службой «Ливерпуля». Врачи проведели рентген, который показал у Салаха растяжение связок плечевого сустава, передает ТАСС.
Футбольная ассоциация Египта: «Доктор сборной Махмуд Абул-Эла выражает оптимизм по поводу диагноза и участия Салаха в чемпионате мира по футболу».
Ранее сообщалось, что Салах может пропустить предстоящий чемпионат мира по футболу 2018 года в России. По данным BBC, Салах не сможет помочь своей национальной команде на мундиале из-за вывиха плеча. Факт серьезной травмы Малаха подтвердил и главный тренер английской команды Юрген Клопп. Наставник, которого цитирует Agence France-Presse, сообщил, что форвард находится в больнице.
Мохамед Салах получил серьезную травму в финале Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Встреча прошла в Киеве в субботу и завершилась со счетом 3:1 в пользу «Реала». Лучший бомбардир «Ливерпуля» в нынешнем сезоне Салах на 31-й минуте был заменен, получив повреждение в единоборстве с защитником мадридцев Серхио Рамосом.
Салах вошел в окончательную заявку команды Египта, которая является соперником сборной России по группе А на чемпионате мира 2018 года. Встреча сборных России и Египта состоится 19 июня в Санкт-Петербурге. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Футбольная ассоциация Египта: «Доктор сборной Махмуд Абул-Эла выражает оптимизм по поводу диагноза и участия Салаха в чемпионате мира по футболу».
Ранее сообщалось, что Салах может пропустить предстоящий чемпионат мира по футболу 2018 года в России. По данным BBC, Салах не сможет помочь своей национальной команде на мундиале из-за вывиха плеча. Факт серьезной травмы Малаха подтвердил и главный тренер английской команды Юрген Клопп. Наставник, которого цитирует Agence France-Presse, сообщил, что форвард находится в больнице.
Мохамед Салах получил серьезную травму в финале Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Встреча прошла в Киеве в субботу и завершилась со счетом 3:1 в пользу «Реала». Лучший бомбардир «Ливерпуля» в нынешнем сезоне Салах на 31-й минуте был заменен, получив повреждение в единоборстве с защитником мадридцев Серхио Рамосом.
Салах вошел в окончательную заявку команды Египта, которая является соперником сборной России по группе А на чемпионате мира 2018 года. Встреча сборных России и Египта состоится 19 июня в Санкт-Петербурге. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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