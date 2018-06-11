Футболисты сборной Египта провели открытую тренировку в Грозном

В Грозном встретили футболистов из Египта. Сборная уже разместилась и провела открытую тренировку, которая вызвала большой интерес среди местных болельщиков. Для многих это редкий шанс увидеть, как готовится к матчам один из лучших футболистов планеты — Мохамед Салах.

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Грозный не проводит матчи, но принимает звезд мирового футбола. Чартерный рейс из Стамбула приземлился в аэропорту чеченской столицы. На борту — сборная Египта. За ограждением футболистов ожидали болельщики, передает корреспондент НТВ Фатима Дадаева.



Юсуп Хасбулатов, болельщик: « На ЧМ тяжело болеть за определенную команду. Игроки рассредоточились по разным клубам. Я за красивый футбол».



К приезду египетской сборной подготовились основательно. На улицах города — флаги России, Чечни и Египта. Приветствие на арабском языке, указатели на английском. По дороге в гостиницу, построенную к приезду футболистов, гости могут разглядывать свои фотографии. В городе царит атмосфера большого спортивного праздника.



На стадионе «Ахмат-Арена», где будет готовиться к выступлениям сборная Египта, 30 тысяч мест. По условиям FIFA, болельщикам раздали только восемь тысяч билетов. Сотни футбольных фанатов остались за воротами. Чтобы получить автограф кумиров, многие пришли с мячами. Тренер по легкой атлетике Азалхан Махмудов приехал на открытую тренировку из Краснодарского края.



Махмудов Азалхан: «ЧМ в России — это очень интересное мероприятие, которое поднимет российский футбол на новый уровень, даст развитие для молодежи».



Появление игроков на поле вызвало у болельщиков бурю эмоций. Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах не тренировался со сборной из-за полученной травмы. Он вышел к зрителям с Рамзаном Кадыровым и вместе с главой республики поприветствовал болельщиков.



Свой первый матч Египет сыграет 15 июня — в день рождения Салаха. Если врачи не разрешат ему выйти на поле, звездному футболисту придется болеть за сборную вместе с другими фанатами.