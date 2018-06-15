    Тренер сборной Египта объяснил, что приберег Салаха для матча с Россией

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    Тренер сборной Египта объяснил, что приберег Салаха для матча с Россией

    Тренер сборной Египта объяснил, что приберег Салаха для матча с Россией

    Наставник египетской сборной Эктор Купер рассказал, почему Мохамед Салах не принял участие в матче с Уругваем.

    По словам тренера, главную звезду египетской команды решили не выпускать на поле, чтобы нападающий точно смог принять участие в матчах против сборных России и Саудовской Аравии.

    Эктор Купер, главный тренер сборной Египта: «Когда остаются сомнения, что с ним на поле может что-то произойти, что что-то может привести к травме, мы его (Салаха) не выпускаем. Сегодня мы решили не выпускать его на поле, чтобы гарантированно рассчитывать на него в матче со сборной России».

    Также Купер на пресс-конференции заявил, что египетские футболисты полностью выложились в сегодняшнем матче и создали несколько опасных моментов, однако им не хватило финального касания, передает РИА Новости.

    Напомним, сегодня сборная Египта с минимальным счетом уступила команде Уругвая. Матч в Екатеринбурге завершился со счетом 1:0. Теперь египтяне готовятся к игре со сборной России, которая пройдет в Петербурге 19 июня.

    Отметим, что Мохамед Салах матч с уругвайцами провел на скамейке запасных. Дело в том, что форвард «Ливерпуля» получил травму в финале Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:3) и до сих пор не полностью восстановился. Изначально поступали сообщения, что футболист может даже пропустить весь чемпионат мира.

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