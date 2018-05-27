СМИ: травмированный Салах может пропустить первый матч сборной Египта на ЧМ-2018

Главный голеадор сборной Египта и английского «Ливерпуля» Мохаммед Салах может пропустить первый матч своей команды на чемпионате мира.
Дело в том, что футболист получил травму в финале Лиги чемпионов. По предварительным данным, на восстановление Салаху может понадобиться от 10 до 21 дня, сообщает египетское издание Youm7 со ссылкой на представителей сборной.
Пока же Салах вернулся в Англию вместо того, чтобы присоединиться к национальной сборной в Италии. Спортсмену предстоит пройти новое обследование, после чего ему назначат лечение.
Мохаммед Салах получил травму в первом тайме финала Лиги чемпионов и был вынужден покинуть поле. В итоге «Ливерпуль» уступил мадридскому «Реалу» со счетом 1:3.
Ранее министр спорта Египта Халед Махмуд Абдель Азиз заявил, что восстановление Салаха займет две недели. А в сборной рассказали, что спортсмен получил растяжение связок плечевого сустава. Скорейшего возвращения Салаху пожелал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
Напомним, сборная Египта стартует на чемпионате мира матчем с Уругваем, встреча состоится 15 июня. 19 июня египтяне будут играть со сборной России, а 25 июня — с Саудовской Аравией.
Пока же Салах вернулся в Англию вместо того, чтобы присоединиться к национальной сборной в Италии. Спортсмену предстоит пройти новое обследование, после чего ему назначат лечение.
Мохаммед Салах получил травму в первом тайме финала Лиги чемпионов и был вынужден покинуть поле. В итоге «Ливерпуль» уступил мадридскому «Реалу» со счетом 1:3.
Ранее министр спорта Египта Халед Махмуд Абдель Азиз заявил, что восстановление Салаха займет две недели. А в сборной рассказали, что спортсмен получил растяжение связок плечевого сустава. Скорейшего возвращения Салаху пожелал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
Напомним, сборная Египта стартует на чемпионате мира матчем с Уругваем, встреча состоится 15 июня. 19 июня египтяне будут играть со сборной России, а 25 июня — с Саудовской Аравией.
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