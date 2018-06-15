Похороны Стивена Хокинга превратились в путешествие во времени

В британской столице завершается торжественная и очень необычная траурная церемония, на которую, помимо современных первых лиц Соединенного Королевства, пригласили путешественников во времени из будущего. Прах английского
физика-теоретика Стивена Хокинга хоронят в Вестминстерском аббатстве. Такой чести удостаивались только величайшие ученые.
Хокинга не стало в марте этого года, он скончался в возрасте 76 лет. Именно он начал изучать природу черных дыр и стал основоположником квантовой космологии. Исследователь не бросил научную деятельность даже после тяжелой болезни, которая навсегда приковала его к инвалидному креслу, и после сложной операции на трахее, которая лишила его способности говорить.
Хокинг последние десятилетия общался с помощью синтезатора речи. Большинству людей хорошо знаком механический голос, которым ученый озвучивал свои научно-популярные передачи. Чтобы увековечить память профессора не только на Земле, но и во всей Вселенной, Европейское космическое агентство решило отправить запись его голоса в качестве радиосигнала в одну из черных дыр.
Неизвестен минимальный возраст приглашенных на поминальную службу по Стивену Хокингу в Вестминстерское аббатство. Вероятно, это школьники, прочитавшие его книгу о черных дырах и загадках космоса, написанную для детей. Однако они, скорее всего, стали не самыми маленькими, так как на церемонию пригласили путешественников во времени. Фонд Стивена Хокинга разыграл на сайте тысячу билетов на сегодняшнюю дату. Участвовать в лотерее могли лица, рожденные до 31 декабря 2038 года, то есть те, кто еще только родится через 19 с половиной лет.
Как говорил сам ученый, никому не удалось доказать невозможность путешествия во времени. И если даже сегодня в Вестминстерском аббатстве не оказалось никаких гостей из будущего, это доказывает только то, что перемещаться во времени люди научатся немного позже.
Стивен Хокинг и при жизни устраивал вечеринку для гостей из будущего, но, к сожалению, на нее никто не пришел. Для чистоты эксперимента он объявил о начале праздника после того, как он состоялся.
Безусловно, люди из будущего, если бы могли, обязательно бы прилетели сегодня в Лондон во фраках, необязательно черных, и необязательно в шляпах, как указано в приглашении, потому что наверняка о Стивене Хокинге будут помнить и в XXII, и в XXIII веке, как мы помним ученых XVII и XIX века — Ньютона и Дарвина, между могилами которых будет похоронен его прах.
Из тех, кто родился раньше 2038 года, присутствуют трое детей профессора, второй из двух существующих в природе британских космонавтов Тим Пик, актер Бенедикт Камбербэтч и актер Эдди Редмэйн, сыгравший самого Хокинга в биографическом фильме «Вселенная Стивена Хокинга». Королева не приехала, зато есть гитарист группы Queen и астрофизик Брайан Мэй.
Как передает корреспондент Лиза Герсон, в какой-то степени все равно все приглашенные сегодня — гости из будущего, как и сам Хокинг, проживший на 50 лет больше обещанного. Эти похороны, по мнению английских врачей, должны были состояться в 1965 году, после того, как у студента Кембриджского университета обнаружили боковой амиотрофический склероз. Тогда церемония была бы гораздо более скромной, потому что все, чего добился исследователь, случилось в его жизни уже после болезни, а, возможно, и благодаря ей.
Хокинг последние десятилетия общался с помощью синтезатора речи. Большинству людей хорошо знаком механический голос, которым ученый озвучивал свои научно-популярные передачи. Чтобы увековечить память профессора не только на Земле, но и во всей Вселенной, Европейское космическое агентство решило отправить запись его голоса в качестве радиосигнала в одну из черных дыр.
Неизвестен минимальный возраст приглашенных на поминальную службу по Стивену Хокингу в Вестминстерское аббатство. Вероятно, это школьники, прочитавшие его книгу о черных дырах и загадках космоса, написанную для детей. Однако они, скорее всего, стали не самыми маленькими, так как на церемонию пригласили путешественников во времени. Фонд Стивена Хокинга разыграл на сайте тысячу билетов на сегодняшнюю дату. Участвовать в лотерее могли лица, рожденные до 31 декабря 2038 года, то есть те, кто еще только родится через 19 с половиной лет.
Как говорил сам ученый, никому не удалось доказать невозможность путешествия во времени. И если даже сегодня в Вестминстерском аббатстве не оказалось никаких гостей из будущего, это доказывает только то, что перемещаться во времени люди научатся немного позже.
Стивен Хокинг и при жизни устраивал вечеринку для гостей из будущего, но, к сожалению, на нее никто не пришел. Для чистоты эксперимента он объявил о начале праздника после того, как он состоялся.
Безусловно, люди из будущего, если бы могли, обязательно бы прилетели сегодня в Лондон во фраках, необязательно черных, и необязательно в шляпах, как указано в приглашении, потому что наверняка о Стивене Хокинге будут помнить и в XXII, и в XXIII веке, как мы помним ученых XVII и XIX века — Ньютона и Дарвина, между могилами которых будет похоронен его прах.
Из тех, кто родился раньше 2038 года, присутствуют трое детей профессора, второй из двух существующих в природе британских космонавтов Тим Пик, актер Бенедикт Камбербэтч и актер Эдди Редмэйн, сыгравший самого Хокинга в биографическом фильме «Вселенная Стивена Хокинга». Королева не приехала, зато есть гитарист группы Queen и астрофизик Брайан Мэй.
Как передает корреспондент Лиза Герсон, в какой-то степени все равно все приглашенные сегодня — гости из будущего, как и сам Хокинг, проживший на 50 лет больше обещанного. Эти похороны, по мнению английских врачей, должны были состояться в 1965 году, после того, как у студента Кембриджского университета обнаружили боковой амиотрофический склероз. Тогда церемония была бы гораздо более скромной, потому что все, чего добился исследователь, случилось в его жизни уже после болезни, а, возможно, и благодаря ей.
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