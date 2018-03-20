Стивена Хокинга похоронят рядом с Ньютоном

Похороны знаменитого
физика-теоретика Стивена Хокинга, скончавшегося 14 марта, пройдут в Кембридже. Об этом сообщили родные ученого.
Из заявления родных: «Он был неотъемлемой и узнаваемой частью университета и города. Именно поэтому мы решили провести его похороны в городе, который он так сильно любил».
Прах Стивена Хокинга будет захоронен рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина, передает BBC.
Будущий всемирно известный физик и популяризатор науки родился 8 января 1942 года в Оксфорде. Когда Хокингу было 22 года, ему поставили диагноз боковой амиотрофический склероз (БАС). Врачи заявили, что ему остается жить всего несколько лет. Но прогнозы не оправдались. Хокинг упорно продолжал научную работу, несмотря на диагноз. Дважды женился и стал отцом троих детей. Даже оказавшись полностью парализованным, он не оставил физику.
Свой последний научный труд Хокинг завершил за несколько дней до смерти. Ученый скончался 14 марта в своем доме в Кембридже на 77-м году жизни.
Прах Стивена Хокинга будет захоронен рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина, передает BBC.
Будущий всемирно известный физик и популяризатор науки родился 8 января 1942 года в Оксфорде. Когда Хокингу было 22 года, ему поставили диагноз боковой амиотрофический склероз (БАС). Врачи заявили, что ему остается жить всего несколько лет. Но прогнозы не оправдались. Хокинг упорно продолжал научную работу, несмотря на диагноз. Дважды женился и стал отцом троих детей. Даже оказавшись полностью парализованным, он не оставил физику.
Свой последний научный труд Хокинг завершил за несколько дней до смерти. Ученый скончался 14 марта в своем доме в Кембридже на 77-м году жизни.
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