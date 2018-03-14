Человек-вселенная: как Стивен Хокинг изменил мир

Стивенг Хокинг скончался в возрасте 76 лет в своем доме в Кембридже в ночь на 14 марта.

Стивен Хокинг — всемирно известный английский физик-теоретик. Он изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва и теорию черных дыр. Кроме того, ученый активно занимался популяризацией науки. Хокинг фактически стал легендой научного мира еще при жизни. Он скончался на 77-м году жизни.



Инвалидность



У Стивена Хокинга, который родился в 1942 году в Оксфорде, в начале 1960-х начали проявляться признаки смертельно опасной болезни — бокового амиотрофисеского склероза. Медики считали, что ученый проживет не больше двух с половиной лет. Но, к счастью, болезнь Хокинга прогрессировала не так быстро, как прогнозировалось, хотя в результате и привела к параличу.



Тем не менее пользоваться коляской физик начал лишь в конце 1960-х. При этом, несмотря на тяжелое заболевание, он не прерывал научные исследования. А в 1970-х активно преподавал и получил признание, в частности, став в 1974-м членом Лондонского королевского общества, а в 1979-м — Лукасовским профессором Кембриджского университета.



В 1985-м ученый перенес воспаление легких. Ему пришлось пройти через серию операций, в том числе Хокингу провели трахеостомию, и он утратил способность говорить.



Общение с окружающим миром



Подвижность после паралича сохранял лишь указательный палец на правой руке Хокинга. Друзья подарили ему синтезатор речи, который установили на его инвалидном кресле. Впоследствии состояние ученого усугубилось и подвижной осталась лишь мимическая мышца щеки ученого. Напротив нее был закреплен датчик, который распознавал движения и позволял Хокингу поддерживать общение с окружающими.



Личная и социальная жизнь



Хокинг был дважды женат. Первый брак был заключен в 1965 году, когда у ученого уже была диагностирована страшная болезнь. У Стивена Хокинга и его первой супруги Джейн Уайлд родились трое детей — двое сыновей и дочь. Их отношения закончились в 1990-м. А в 1995-м знаменитый физик, который был практически полностью парализован, женился во второй раз. Избранницей Хокинга стала Элайн Мэйсон, его сиделка, с которой они прожили вместе более 10 лет.



Ученый вел активную социальную жизнь и был широко известен. В 2007-м он совершил полет в невесомости на специальном самолете. Физик даже планировал отправиться в космос, но полет не состоялся.



Научный вклад Хокинга



Основная область исследований Хокинга — космология и квантовая гравитация. Хокингу удалось применить термодинамику к описанию черных дыр. В 1975 году он разработал теорию, согласно которой черные дыры «испаряются» за счет явления, которое получило название излучение Хокинга. Примечательно, что его работе предшествовала встреча с советскими учеными — Яковом Зельдовичем и Алексеем Старобинским.



Именно Хокинг начал изучать поведение элементарных частиц вблизи черных дыр с применением квантовой механики. Он выяснил, что черные дыры могут излучать радиацию, что стало сенсацией в научном мире.



Стивен Хокинг был убежденным атеистом. Значительную часть своих исследований он посвятил изучению теории возникновения мира. Его понимание теории Большого взрыва исключало креационистский фактор.



Также ученый придерживался мнения, что события прошлого происходили не каким-то определенным образом, а всеми возможными образами сразу.Прошлое становится определенным только с возникновением фигуры наблюдателя. Иными словами, Хокинг считал, что прошлое и будущее — веер вероятностей.



Хокинг активно выступал за исследование космоса, поскольку был убежден, что в будущем человечество ждет гибель на Земле в результате глобального потепления, ядерной войны или другой катастрофы. Он полагал, что спасение заключается в возможности покинуть планету.



Физик склонялся к мысли, что во Вселенной существуют инопланетные формы жизни. При этом он считал, что контакт с инопланетными цивилизациями может быть опасен для человечества.



Популяризация науки



В 1988 году вышла книга Стивена Хокинга «Краткая история времени», которая стала бестселлером. Потом появились книги «Черные дыры и молодые вселенные», «Мир в ореховой скорлупке», в 2005-м ученый в соавторстве с Леонардом Млодиновым выпустил новое издание «Краткой истории времени», а в 2006-м вместе со своей дочерью опубликовал книгу для детей «Джордж и тайны Вселенной».



Кроме того, Хокинг активно появлялся на телевидении, принимая участие в съемках научно-популярных фильмов. Среди его работ шестисерийный «Вселенная Стивена Хокинга», трехсерийный «Во Вселенную со Стивеном Хокингом», «Великий замысел по Стивену Хокингу», телесериал «Наука будущего Стивена Хокинга».



О жизни и научной работе Стивена Хокинга был снят голливудский фильм «Вселенная Стивена Хокинга», в основу которого легли мемуары первой супруги ученого. Кроме того, Хокинг сыграл самого себя в популярном сериале «Теория Большого взрыва», был героем мультфильма «Симпсоны», кроме того, зрителям запомнилось камео Хокинга в «Стартреке».



