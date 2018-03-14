Умер знаменитый физик Стивен Хокинг

Знаменитый британский
физик-теоретик Стивен Хокинг скончался в своем доме в Кембридже на 77-м году жизни.
О смерти ученого сообщила газета The Guardian со ссылкой на заявление его семьи.
Из сообщения семьи Стивена Хокинга: «Мы глубоко опечалены тем, что наш любимый отец сегодня скончался. Он был великим ученым и необыкновенным человеком, чья работа и наследие будут жить в течение многих лет».
Дети ученого отметили, что его отвага и упорство вдохновляли людей по всему миру.
Из сообщения семьи Стивена Хокинга: «Он однажды сказал: „Вселенная не значила бы так много, если бы в ней не жили люди, которых ты любишь“. Нам будет его бесконечно не хватать».
Стивен Хокинг — знаменитый физик-теоретик и популяризатор науки. Его книга «Краткая история времени» разошлась 10-миллионным тиражом. Он занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности — первичного состояния Вселенной, из которого она, по теории Большого взрыва, непрерывно расширяется.
Когда Хокингу было 22 года, ему поставили диагноз боковой амиотрофический склероз (БАС). Врачи полагали, что ему остается жить всего несколько лет. Но прогнозы не оправдались. Хокинг упорно продолжал научную работу, несмотря на диагноз. Дважды женился и стал отцом троих детей. Даже оказавшись полностью парализованным, он не оставил физику. Хокинг преподавал и выступал с докладами, используя для общения компьютерный синтезатор речи.
Из сообщения семьи Стивена Хокинга: «Мы глубоко опечалены тем, что наш любимый отец сегодня скончался. Он был великим ученым и необыкновенным человеком, чья работа и наследие будут жить в течение многих лет».
Дети ученого отметили, что его отвага и упорство вдохновляли людей по всему миру.
Из сообщения семьи Стивена Хокинга: «Он однажды сказал: „Вселенная не значила бы так много, если бы в ней не жили люди, которых ты любишь“. Нам будет его бесконечно не хватать».
Стивен Хокинг — знаменитый физик-теоретик и популяризатор науки. Его книга «Краткая история времени» разошлась 10-миллионным тиражом. Он занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности — первичного состояния Вселенной, из которого она, по теории Большого взрыва, непрерывно расширяется.
Когда Хокингу было 22 года, ему поставили диагноз боковой амиотрофический склероз (БАС). Врачи полагали, что ему остается жить всего несколько лет. Но прогнозы не оправдались. Хокинг упорно продолжал научную работу, несмотря на диагноз. Дважды женился и стал отцом троих детей. Даже оказавшись полностью парализованным, он не оставил физику. Хокинг преподавал и выступал с докладами, используя для общения компьютерный синтезатор речи.
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